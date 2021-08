Google Now era una fuente de noticias y tareas pendientes que se encontraba en la parte izquierda de la pantalla de inicio de los móviles Android. Ahora Google Discover cumple con algunas de las tareas que hacía Google Now, aunque hoy te enseñaremos un método para que tengas los beneficios de Google Now con Google Discover.

Te recomendamos que conozcas todo el potencial que tuvo Google Now para que consideres si de verdad vale la pena convertir Google Discover en Google Now. Por ahora, es importante que sepas que toda la información importante que te ofrecía Google Now pasó a un widget que solo te podía mostrar una cosa a la vez y que al parecer terminó decepcionando.

Posteriormente Google lanzó Google Discover para tratar de enmendar el error de haber desactivado Google Now. A pesar de que Google Discover tiene un nuevo diseño en Android 12, es actualizado constantemente y tiene un nuevo botón de Me Gusta, parece que Discover no termina de gustarle a los usuarios de Android.

Uno de los mayores problemas de Google Discover es que apenas te muestra información que puede resultarte útil. Aunque si ingresas al icono de la bandeja en la parte superior de la app de Google Discover o en el Asistente de Google podrás ver algunos apartados que caracterizaban a Google Now. Si todavía no conoces esta función de Google, aquí te explicamos qué es Google Discover.

El truco para revivir Google Now en Google Discover

Hace poco, un fanático de Google Now lanzó un módulo de Xposed que te permite revivir la experiencia de Google Now y deja de aparecer el menú de Google Discover cuando deslizas la pantalla de inicio hacia la izquierda. El módulo del que te hablamos se llama Discover Killer y además de convertir Discover en Google Now, te permite convertir cualquier página de tu móvil en lo que quieras.

Debes tener en cuenta que para que este truco funcione tu dispositivo debe estar rooteado y debe tener Xposed Framework para poder instalar mods en él. Sin duda este es un truco que vale la pena poner a prueba, aunque actualmente no son muchas las personas que tienen rooteado sus móviles.

Web de descarga | Discover Killer