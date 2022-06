Esta probablemente no sea la primera vez que escuchas que una aplicación envía notificaciones a la otra persona cuándo tomas capturas de pantalla al perfil o al chat de alguien.

Y es que desde que Snapchat decidió integrar estas notificaciones en la aplicación, todos se han preocupado de que otras aplicaciones tomen esta iniciativa. Entonces, ¿es Tinder también parte de este movimiento?

¿Tinder notifica si tomas una captura de pantalla?

Afortunadamente, no. Actualmente, Tinder no envía ningún tipo de notificación cuando haces una captura de pantalla. Así que, no tienes de que preocuparte, puedes seguir tomando capturas de pantalla para enviársela a tus amigos y pedirles consejos.

¿Qué tan correcto es tomar capturas de pantalla a conversaciones privadas?

No está de más mencionar o recordarte lo expuesto que estás en esos momentos de intercambiar mensajes con otra persona. Así como tú puedes tomar capturas de pantallas y compartirlas con quien quieras, la otra persona con la que estés intercambiando mensajes, también puede.

Las personas con las que estés chateado pueden en cualquier momento tomar una captura de pantalla y compartirla sin tu consentimiento, lo cual suena poco ético, ¿verdad?

Una vez dicho eso, ¿no sería bueno que si existieran estas notificaciones? O quizás, que ni siquiera se permitiera que se tomaran capturas dentro de las conversaciones o perfiles.

Al final, esto funcionaría como protección a tu privacidad mientras hablas con otra persona. Especialmente cuando se trata de las aplicaciones de citas, ya que, al final, realmente no tienes una certeza real de con quien estás hablando.

Puede que la mayoría de las veces no exista una mala intención al realizar estas capturas, pero sin dudas debes tomar tus precauciones. Debes ser responsable con la información que compartes con alguien a través de mensajes.

