Si eres usuario de Tinder, una de las aplicaciones más populares para ligar y conocer gente, seguramente te habrás encontrado con algunos símbolos que no sabes muy bien qué significan. Uno de ellos es la estrella azul, que aparece en el centro de la pantalla cuando ves un perfil o en el borde del perfil cuando alguien te la envía. ¿Qué significa la estrella azul en Tinder y cómo puedes usarla para mejorar tus posibilidades de encontrar pareja? En este artículo te lo explicamos.

Significado de la estrella azul en Tinder

La estrella azul en Tinder es un Super Like, una función especial que puedes usar para demostrarle a alguien que te gusta mucho, mucho más que el resto. Al enviar un Super Like, tu perfil aparecerá en la pantalla de la otra persona con un reborde azul brillante y una estrella, indicando que has usado esta opción. Así, le estarás dando una señal clara de tu interés y podrás destacar entre los demás candidatos.

Cómo enviar un Super Like en Tinder

Es muy fácil, solo tienes que deslizar el perfil de la persona que te gusta hacia arriba o pulsar el icono de la estrella azul que está entre los botones de la cruz roja y el corazón verde.

Eso sí, ten en cuenta que los Super Likes son limitados: podrás enviar gratis uno al mes; y si tienes una cuenta de pago (Tinder Platinum o Tinder Gold), podrás enviar hasta cinco a la semana (caducan si no se usan). Además, puedes comprar paquetes de Super Likes si solo te interesa esta función.

Cómo saber si alguien te ha enviado un Super Like

También es sencillo: recibirás una notificación y cuando abras la aplicación verás los perfiles con Super Like al principio de la pila. Los reconocerás por el reborde azul y la estrella. Si te gusta la persona que te ha enviado el Super Like, solo tienes que darle al corazón verde y haréis match. Si no te gusta, puedes descartarla con la cruz roja.

Para qué sirven los Super Likes en Tinder

Según la propia aplicación, los usuarios que envían Super Likes tienen tres veces más probabilidades de hacer match que los que solo envían likes normales. Además, las conversaciones iniciadas con un Super Like duran un 70% más.

Sin embargo, esto no significa que los Super Likes sean infalibles ni que debas usarlos con cualquiera. Al contrario, debes ser selectivo y reservarlos para las personas que realmente te llamen la atención y con las que creas que puedes tener algo en común.

En definitiva, la estrella azul en Tinder es un recurso que puedes aprovechar para aumentar tus posibilidades de ligar, pero que debes usar con criterio y moderación. No se trata de enviar Super Likes a todo el mundo, sino de hacerlo con aquellos perfiles que te gusten de verdad y con los que creas que puedes tener química. Así, podrás causar una buena impresión y empezar una conversación interesante.