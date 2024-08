¡Las quejas de los usuarios han sido escuchadas! Tinder finalmente ha incluido el esperado modo oscuro en su aplicación oficial para Android. Esta función permite oscurecer el fondo de la aplicación para navegar por la plataforma de citas sin tener que soportar la molesta interfaz de color blanco.

Si bien esta nueva función está disponible para todos los usuarios, pues no hace falta tener Tinder Premium para poder activarla, hallarla puede llegar a ser muy complicado, ¿por qué? Porque Tinder la “ocultó” en el menú de ajustes que posee la aplicación.

Al igual que el artículo en el que te explicamos cómo activar el modo oscuro en TikTok, aquí aprovecharemos esta oportunidad para mostrarte paso a paso cómo poner Tinder oscuro desde cualquier dispositivo móvil Android, lo único que necesitas es tener la app instalada en tu teléfono.

Así puedes activar el modo oscuro en Tinder

A pesar de que esta función no es nueva, hay usuarios que aún no pueden acceder a la misma. Para que esto no te pase a ti, te recomendamos actualizar la app de Tinder a la última versión. De esta forma, te asegurarás de tener acceso a la función que te permitirá activar el modo oscuro.

Primero tienes que abrir la aplicación de Tinder desde tu dispositivo móvil.

desde tu dispositivo móvil. Una vez que estés dentro de la app de citas en cuestión, deberás pinchar sobre tu cuenta , la cual se ubica en la esquina inferior derecha de la pantalla (pestaña con un icono que tiene forma de persona).

, la cual se ubica en la esquina inferior derecha de la pantalla (pestaña con un icono que tiene forma de persona). En tu perfil de Tinder, tendrás que pinchar sobre la pequeña rueda dentada que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla.

Deberás navegar por el menú de ajustes hasta encontrar la categoría llamada “Tema”. Allí tendrás que presionar sobre la opción que dice “Modo claro”.

Por consiguiente, deberás elegir la opción llamada “Modo oscuro”.

En cuestión de segundos, Tinder activará el tema oscuro en tu móvil.

Es importante mencionar que el modo oscuro puede desactivarse y activarse las veces que sean necesarias. Así mismo, esta funcionalidad también está disponible en iOS y en la versión web de la app de citas (para ordenadores).