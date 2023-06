La jerga cultural cada vez es más extensa en Internet, con cada nuevo término que sale y termina haciéndose viral en las plataformas sociales. Entre ellas conseguimos el famoso “a lo que yo vine, fue a esto”, la extraña frase de “Y la queso” dentro de TikTok, así como muchas otras. Es impresionante lo ingenioso que puede llegar a ser el ser humano, y lo rápido que se adopta una expresión o un meme como parte del día a día para describir lo que vivimos.

Incluso cuando se habla de parejas, hay definiciones para determinar si una característica o algo que hace una persona se considera bueno o malo. Sí, las conocidas “banderas” que inicialmente eran solo dos con colores diferentes, y ahora surgen muchas otras. La más reciente, la “beige flag”, de la cual te hablaremos en este artículo.

Red flags, green flags, pink flags y ahora beige flags, ¿qué es lo que representa esta última?

Si tu pareja es celosa y no te permite ni siquiera tener amigos de determinado género, es una «red flag» andante. Esos rasgos o esas tendencias que pueden hacer daño físico o emocional a los demás se denominan de esta manera. Por otro lado, si una persona tiene muchas cosas positivas que enriquecen a su pareja, se dice que tienen una “green flag” por cada rasgo que aporta.

El uso de las “red flag” y las “green flag” es amplio, y se ve tanto en redes sociales como en las aplicaciones de citas. Pero no son las únicas. También podemos encontrar banderas que definen cosas mucho más complejas, como las “pink flag”. Estas, en particular, se atribuyen a esas cosas que causan cierto grado de preocupación dentro de una pareja, y que si no se atienden a tiempo, podrían convertirse en algo que los perjudique.

La nueva adquisición dentro de las banderas, es la beige flag, que ya comienza a hacerse viral en TikTok. ¿Sabes qué es lo que representa? En realidad, su utilización no es exclusiva para una sola cosa, sino para dos contextos.

Las beige flag, dentro de las relaciones amorosas, representan todos esos detalles, características o cosas que hace tu pareja, que no son ni buenas, ni malas. Simplemente, se consideran como peculiares, e incluso hasta extrañas. Así lo determina la autonombrada CEO de las beige flag, Caito, conocida por su usuario en TikTok como @itcaito.

Por otro lado, en cuanto a los perfiles de citas como Tinder, es una historia diferente. Aquí, las beige flag son consideradas alertas para saber cuándo una persona hace o dice cosas aburridas. Generalmente, se atribuye esta bandera a la descripción de los perfiles de dichas personas. Quiénes colocan frases genéricas o muy trilladas, se considera que tienen una beige flag, y probablemente también ofrezcan una relación genérica, es decir, aburrida.

Y tú, ¿conocías el significado de las beige flag?