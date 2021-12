Moxie Marlinspike es el nombre del creador de Signal y recientemente ha explicado por qué Telegram no es una app tan segura como crees. Ten en cuenta que Signal tiene funciones intereseantes, pero también es una de las apps de mensajería más seguras y privadas. Entonces, si el creador de Signal habla de por qué Telegram no es tan segura, podría tener algo de sentido, ¿verdad?

Telegram añade constantemente nuevas funciones a su plataforma como la posibilidad de hacer publicaciones anónimas en grupos y canales públicos o incluso la posibilidad de ocultar tu número de teléfono en Telegram. De cualquier forma, parece que Telegram tiene algunos problemas de privacidad.

Recientemente, el creador de Signal ha explicado en Twitter por qué Telegram tiene algunos problemas de privacidad. De hecho, en sus tuits, Moxie Marlinspike también ha señalado que Telegram tiene características interesantes, pero que asimismo, esta app de mensajería es una de las que más datos recopila de sus usuarios.

It's amazing to me that after all this time, almost all media coverage of Telegram still refers to it as an "encrypted messenger."

Telegram has a lot of compelling features, but in terms of privacy and data collection, there is no worse choice. Here's how it actually works:

1/

— Moxie Marlinspike (@moxie) December 23, 2021