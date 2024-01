Si estás pensando en comprar un móvil Samsung en el extranjero, quizás te interese saber que no es una buena idea. ¿Por qué? Porque los móviles Samsung que se venden en Estados Unidos tienen una serie de limitaciones que pueden afectar a su funcionamiento en otros países. En concreto, no tienen soporte de software, lo que significa que no reciben actualizaciones ni de sistema ni de seguridad.

Si bien los móviles Samsung se suelen encontrar a precios muchos más bajos en Estados Unidos que en el resto de países del mundo, sobre todo en promociones o en condición de reacondicionado, puede que no te convenga comprar uno para ti si te interesan las actualizaciones a largo plazo. Enseguida te contamos todos los detalles.

Los móviles Samsung no reciben actualizaciones fuera del país del que se compran

El principal problema de comprar un móvil Samsung en Estados Unidos para usarlo en otro país es que no recibirá las actualizaciones de software que se lanzan periódicamente. Esto significa que se quedan sin las últimas novedades, mejoras y correcciones de seguridad que Samsung ofrece a sus usuarios. Además, al no estar actualizados, a la larga pueden tener problemas de compatibilidad con algunas aplicaciones o servicios.

¿Por qué los móviles Samsung no reciben actualizaciones fuera del país en el que se compran? Debido al código CSC de región que tienen integrado en su sistema, el cual es comprobado por los servidores de Samsung cada vez que se envía una actualización. Si la región del código no coincide con la localización actual del dispositivo, Samsung bloquea la instalación de actualizaciones.

Algunos móviles Samsung en Estados Unidos tienen diferentes especificaciones

Otro «problema» de los móviles Samsung de Estados Unidos es pueden tener un hardware diferente al de los modelos internacionales. Por ejemplo, algunos modelos de la serie Galaxy S tienen un procesador distinto, el cual suele ser más potente. Sin embargo, otros modelos pueden tener una memoria RAM menor o una batería de menor capacidad.

Así que, antes de comprar un móvil Samsung en Estados Unidos pensando que tendrá las mismas especificaciones que el modelo internacional, te recomendamos revisar bien sus especificaciones en la web oficial de Samsung para EE.UU.

Como mínimo, asegúrate de que esté desbloqueado o liberado

Si aun así quieres comprar un Samsung en EE.UU., debes asegurarte de que el smartphone esté desbloqueado o liberado para que puedas usarlo con las operadoras de tu país. Aunque los dispositivos Samsung de operadoras como Verizon, AT&T y T-Mobile, se encuentran a precios ridículos, no te servirán fuera de Estados Unidos y es muy complicado desbloquearlos (a veces imposible), así que no valen la pena.

Por último, es importante mencionar que los móviles Samsung de Estados Unidos pueden tener restricciones de red que impidan su uso en otros países. Por ejemplo, pueden no ser compatibles con algunas bandas o frecuencias de las operadoras locales, lo que puede provocar una mala cobertura, una baja velocidad o una falta de conexión.

Conclusión: no es del todo recomendable comprar un móvil Samsung en Estados Unidos o en el extranjero

Antes de dar una conclusión, es necesario matizar que todo lo anterior dicho no solo es aplicable a Estados Unidos, sino también a cualquier móvil Samsung comprado en el extranjero, pues el bloqueo de actualizaciones por código CSC que hace Samsung funciona de la misma manera en todos los países.

En definitiva, te recomendamos que si quieres comprar un móvil Samsung, lo hagas en tu país de origen. Así te asegurarás de tener un móvil actualizado, optimizado y 100% compatible con las operadoras de tu país.

Pero si quieres ahorrar dinero y no te interesan las actualizaciones (ya sea porque cambias de móvil cada 2 años o porque no es algo muy importante para ti), puedes comprar el móvil Samsung que quieres en el país que prefieras, siempre y cuando esté desbloqueado para usarlo con cualquiera operadora.