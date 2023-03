¿Te han salido vídeos en TikTok en los que se muestran a dos bonitos perros en 3D que bailan de una forma muy graciosa? Si tu respuesta es “sí”, déjanos decirte que te has unido a uno de los memes más virales de los últimos memes.

Conocidos por muchos como los perros bailarines de Barbie, estos dos personajes han conquistado TikTok y demás redes sociales de una forma jamás antes vista. Logrando llamar la atención de tanto jóvenes como adultos, ya son cientos de miles las personas que han decidido imitar el baile de estos dos perritos.

Si te interesa saber qué significa el meme de los perros bailando, como así también cuál es su origen, lo único que deberás hacer es seguir leyendo nuestro artículo. Aquí te vamos a explicar esto y alguna otra cosa más.

¿Qué significa el meme de los perros bailarines de Barbie?

A diferencia de otros memes que se han viralizado dentro de TikTok, como por ejemplo el de Jesús usando un Skate, el de los perros bailarines suele utilizarse para diferentes situaciones.

Algunos usuarios lo usan para demostrar la inocencia que tienen al momento de enfrentarse a algún tipo de situación en concreto. Otros deciden darle una “vuelta de rosca”, pues con el meme intentan demostrar que siempre hay un amigo al lado nuestro que nos sigue de forma incondicional.

La realidad es que al meme se le pueden dar muchos usos, por lo que no hay casi ninguna forma incorrecta de emplearlo. Eso sí, algunos usuarios decidieron directamente imitar el baile de los perros en cuestión, por lo que el meme se ha transformado en una forma de expresión dentro de TikTok.

¿Cuál es el origen de los perros bailarines que es viral en TikTok?

Investigando durante varias horas, hemos podido descubrir cuál es el origen de estos graciosos perros bailarines que se han hecho viral en TikTok. Los mismos fueron vistos por primera vez en la película Barbie y el castillo de diamantes, la cual fue lanzada a principios del año 2008.

Allí realizan un baile muy divertido en el que imitan los pasos que ha popularizado el Rey del pop, ¿quién? Ni más ni menos que Michael Jackson. A pesar de que esto no fue confirmado por los creadores de la película en la que aparecen estos perros bailarines, tan solo hace falta ver el vídeo musical “Thriller” para confirmar la teoría.

¿Cuál es la canción que se utiliza en el meme de los perros bailarines de TikTok?

Cuando se dio a conocer este meme por primera vez en TikTok, se utilizó una mezcla de dos canciones, ¿cuáles? In ha mood de Ice Spice y Video Killed the Radio Star de The Buggles.

Después de varias semanas, la comunidad de habla hispana decidió renovar el meme añadiendo una nueva canción. La misma es ni más ni menos que Malas Decisiones de Kenia OS, aunque en los vídeos del meme se ha acelerado el ritmo del tema musical.

Sin nada más que añadir al respecto, si quieres utilizar el meme de los perros bailarines para crear tu propio vídeo, podrás hacerlo descargando la plantilla de CapCut que contiene a estos dos personajes peludos.