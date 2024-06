Perder los datos de una cuenta es un dolor de cabeza sin lugar a dudas, en especial si esa cuenta está ligada a un correo al que no puedes acceder o a un número de móvil que ya no tienes. En este caso, hablaremos de cómo recuperar una cuenta de TikTok en el caso de que no tengas la contraseña, el correo o el número.

Es un proceso un poco largo, pero si te han hackeado tu cuenta de TikTok o si te has salido por accidente y no quieres perder tus vídeos y tus seguidores, estos son los dos trucos que debes aplicar.

Envía un reporte de tu caso desde la app de TikTok

Contactar con TikTok es mucho más sencillo de lo que crees y por lo general el equipo de atención al cliente suele responder rápidamente y con soluciones oportunas para ti. Para poder enviar un reporte y recuperar tu cuenta de TikTok usando la app, sigue los pasos que te dejamos a continuación:

Ingresa en TikTok en tu móvil.

en tu móvil. Presiona en el icono de Perfil en la esquina.

en la esquina. Pulsa el botón de Inicio de sesión .

. Selecciona la opción de ¿No puedes iniciar sesión?

Toca en donde dice Nombre de usuario de TikTok.

Escribe el nombre del usuario que quieres recuperar .

. Te pedirá verificar la identidad con el correo o el número, pero ya que no tienes ninguno de estos, deberás presionar en ¿Necesitas ayuda?

Ingresa un nuevo número de móvil al que si tengas acceso y espera a que te llegue un código de verificación e ingrésalo en la app.

e ingrésalo en la app. Se abrirá la sección para reportar un problema, ahí lo único que tienes que hacer es detallar tu problema de forma breve, añadir fotos o videos que demuestren que eras el dueño de la cuenta y presionar en Enviar. Te recomendamos que en tu reporte incluyas un correo electrónico para que el equipo te pueda contactar.

Reporta un problema desde el sitio web de TikTok

Otra opción que puedes probar es acceder al portal de TikTok en línea para reportar un problema. Es un proceso similar al otro, pero este lo puedes hacer también desde un ordenador o cualquier otro dispositivo con acceso a Internet. Para reportar una cuenta perdida por la página web de TikTok, sigue estos pasos:

Lo primero será ingresar en la sección de Reportes de TikTok , puedes hacer usando el siguiente enlace.

, puedes hacer usando el siguiente enlace. Ahora llena los campos con tus datos, es decir, pon tu dirección de correo, pon el nombre del usuario que quieres recuperar y en el menú donde dice Topic, selecciona la opción de General account inquiry .

. En donde dice Tell us more, selecciona la opción de Recover account .

. Ahora escribe una descripción breve con tu problema y recuerda dejar un correo al cual te puedan contactar.

y recuerda dejar un correo al cual te puedan contactar. Carga alguna imagen o vídeo que demuestre que eres el dueño de la cuenta que quieres recuperar , si es que tienes algún archivo de este estilo.

, si es que tienes algún archivo de este estilo. Marca las casillas en la sección de Declaration y presiona Submit.

Eso es todo, en unos días el equipo de atención al cliente de TikTok debería comunicarse contigo para poder solucionar tu problema. Recuerda ser paciente y estar al pendiente de tu correo electrónico. Eso ha sido todo por ahora con nuestro artículo sobre cómo recuperar mi cuenta de TikTok sin contraseña ni correo, si te ha quedado alguna pregunta, déjala en la sección de comentarios para que podamos ayudarte.