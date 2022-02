Netflix tiene un extenso catálogo que incluye más de 5500 producciones audiovisuales en las que puedes encontrar desde series hasta películas y documentales. Sin embargo, aunque existan muchas que aún no has disfrutado, es muy probable de que sientas que ya lo has visto todo. Y… ¿A qué se debe esto? Pues que, si solo miras películas hechas en un mismo país, es muy probable que ya te conozca su fórmula de producción.

Esto es muy típico con las películas estadounidenses (las que más se promocionan en la plataforma). El cine de Hollywood sigue una fórmula ganadora, lo que en ocasiones hace que muchas de sus películas repitan las tramas, los giros argumentales e incluso las escenas.

Pues bien, ha llegado el momento de que expongas a otro tipo cine: el internacional. Más allá de las norteamericanas existe una variedad exótica de películas asiáticas, africanas, latinoamericanas y de Oceanía por descubrir. Y, afortunadamente, muchas de ellas las puedes ver en Netflix.

Las 15 mejores películas internacionales de Netflix

Netflix cuenta con un gran catálogo películas internacionales el cual se continuará expandiendo con los estrenos que llegarán a esta plataforma en el mes de marzo. A continuación, te presentamos las 15 mejores que puedes ver en esta plataforma de streaming.

A la caza de los humanos (Nueva Zelanda)

Para empezar este recorrido por las mejores películas internacionales que puedes ver en Netflix nos trasladamos hacia Oceanía, específicamente Nueva Zelanda, para encontrar la fantástica comedia «A la caza de los humanos». Está dirigida por uno de los cineastas neozelandeses más famosos de todos, Taika Waititi, el cual nos cuenta la historia de Ricky, un niño huérfano al que los servicios sociales por fin le han encontrado una familia con la que se siente a gusto.

Sin embargo, luego de que su nueva familia sufra una tragedia, los servicios sociales determinan que el pequeño Ricky debe ser nuevamente reasignado. Esto no le agrada para nada al niño quien acompañado de su perro y su tío Hec se da a la fuga atravesando el bosque neozelandés en el que tendrá lugar una cacería humana sin precedentes.

Atlantics (Senegal)

De seguro que nunca has visto una película africana. Y la verdad es que hasta hace algunos años las producciones del continente africano eran poco accesibles. Por suerte ha aparecido Netflix y otros servicios de streaming dispuestos a distribuir películas de todos los países del mundo y es así como llegamos a Atlantics, una película de Senegal hecha por el director Mati Diop.

Esta película fue galardonada con el Gran Premio del Jurado del Festival de Cannes en 2019 y cuenta la historia de una adolescente de los suburbios de Dakar que se enamora de un joven obrero el cual trabaja en la construcción de un edificio futurista. Sin embargo, la apasionada pareja debe afrontar una dura separación cuando él se ve obligado a abandonar Senegal en un barco.

Divines (Francia)

Francia es la cuna del cine, por ello no podíamos dejar de recomendar una película hecha en este país. Y, de las muchísimas películas que se han producido en la nación europea, te recomendamos «Divines» de la directora Houda Benyamina.

La cineasta te transporta a los suburbios parisinos con una encantadora historia en la que conocerás a un par de amigas que solo tienen una misión: volverse ricas con el tráfico de drogas. Para ello estas adolescentes seguirán los pasos de una respetada narcotraficante, aunque en su camino se interpondrá un joven bailarín que pretende darle un giro al destino de nuestras protagonistas.

El hoyo (España)

Puede que ya la hayas visto (o al menos que conozcas el meme que surgió de ella) pero no podemos dejar de recomendarte «El hoyo». Esta película española del director Galder Gaztelu-Urrutia narra la historia futurista y distópica sobre una prisión muy diferente a la que conocemos.

En ella los prisioneros se encuentran en celdas verticales divididas por niveles ascendentes. Los prisioneros de arriba reciben mucha comida, mientras que los de abajo se mueren de hambre. Con esta extraña e innovadora primicia se desarrolla uno de los mejores thrillers de ciencia ficción que puedes ver en Netflix. Además, en ella conocerás el origen del meme «obvio».

Los hambrientos (Canadá)

Robin Aubert conquistó el Festival de Toronto del año 2017 con su película «Los hambrientos». Esta se centra en un pequeño pueblo ubicado a las afueras de Quebec en donde las cosas se han vuelto muy peligrosas. En este lugar las personas han sido contagiadas por una extraña enfermedad que las hace desarrollar un apetito por la carne humana.

Pues bien, aquí seguiremos a un grupo de sobrevivientes que debe luchar contra estos nuevos zombis que se encuentran por el pueblo. Lo más ingenioso de esta película canadiense es que no se trata de otra superproducción hollywoodense de zombis, sino que está rodada de forma íntima al estilo del cine independiente.

Las separadoras de parejas (Nueva Zelanda)

Retornamos nuevamente a Nueva Zelanda para descubrir otra de las excelentes películas internacionales que se pueden ver en esta plataforma de streaming. Se trata de «Las separadoras de parejas» un filme que te sacará más de una risa con su innovador e interesante argumento. En ella conocerás la historia de dos amigas que tienen un negocio muy peculiar.

¿Te ha pasado alguna vez que quieres terminar con tu pareja, pero deseas evitar el conflicto que esto supone? Pues para ello puedes contar con los servicios de Jen y Mel, las protagonistas de esta película que se dedican al arte de finalizar relaciones de maneras muy ingeniosas por un precio realmente accesible.

Se lo llevaron: Recuerdos de una niña de Camboya (Camboya)

Angelina Jolie demostró en 2017 que no solo es una gran actriz, también puede ser una muy buena directora de cine. Con «Se lo llevaron: Recuerdos de una niña de Camboya» la ganadora del premio Óscar narra la historia de Loung Ung, la famosa activista de Camboya que tuvo que huir de su país a finales de 1975 por la guerra civil.

Este es un drama bélico basado en hechos reales muy diferente al que estamos acostumbrados. En él descubrirás los horrores de la guerra desde la perspectiva de una niña de 5 años que te enseñará que incluso de los traumas más aterradores pueden surgir personas más maravillosas.

Ip Man (Hong Kong)

Así como «Los siete samuráis» de Akira Kurosawa es la mejor película de artes marciales del siglo XX, se pudiera decir que «Ip Man» es la que ocupa este trono en el siglo XXI. Y es que esta película de acción hongkonesa de Wilson Yip fue muy bien recibida en todo el mundo desde su estreno en 2008.

En ella descubrirás la historia de Wing Chun (el maestro del gran Bruce Lee) un mentor de artes marciales quien lleva una vida tranquila dedicada al estudio de su disciplina. Sin embargo, al estallar la guerra contra Japón, este maestro del kung-fu deberá demostrar todas sus habilidades y destrezas para defender a su pueblo.

Oxígeno (Francia)

Continuando con las películas internacionales de ciencia ficción que puedes ver en Netflix, es hora de hablar de «Oxígeno» un título francés dirigido por Alexandre Aja y que es una producción original de esta plataforma de streaming. Con una actuación destacada de Mélanie Laurent, esta es una película que te mantendrá tenso durante sus 101 minutos de duración.

Su trama es totalmente claustrofóbica. En la película seguiremos a una mujer que se despierta sin explicación alguna en una cámara criogénica. Sin poder escapar de dicha unidad, la protagonista solo puede comunicarse con una inteligencia artificial llamada M.I.L.O. a la que deberá convencer para ser liberada de esta prisión de hielo en la que poco a poco se va reduciendo la concentración de oxígeno disponible.

Casa ajena (Reino Unido)

Desde Inglaterra llega otra excelente producción original de Netflix que no puedes dejar pasar. Si eres amante del cine de terror tienes que ver esta película del director británico Remi Weekes con la que logró el premio a mejor debut en la dirección de los Premios BAFTA de 2020.

Y… ¿De qué va? Pues de una pareja de refugiados de Sudán que han encontrado un nuevo hogar en un pequeño pueblo olvidado de Inglaterra. Sin embargo, en este lugar les aguarda un mal que es mucho más temible que la guerra de la que huyeron dejando atrás su país natal. Usando el terror fantástico como analogía, esta película explora todos los horrores que debe afrontar un inmigrante: el racismo y la burocracia asfixiante.

Señor (India)

Los cinéfilos saben que el cine indio es uno de los más exóticos de todos. Y aunque Netflix no tiene películas de Satyajit Ray (cineasta de la India considerado uno de los mejores de la historia) sí que puedes encontrar otros títulos de este país asiático. «Señor» es una película que se estrenó en 2018 dirigida por Rohena Gera y que cuenta una romántica historia entre dos personajes distanciados por su clase social.

Ratna es una criada que trabaja para Ashwin, un hombre que proviene de una familia con mucho poder. Sin saberlo, ambos se encuentran atravesando el duelo de haber terminado con sus relaciones amorosas lo que lentamente irá acercando a los protagonistas.

Klaus (España)

Aunque no estamos en Navidad, nunca es mal momento para ver la película de animación española «Klaus». En este filme del director madrileño Sergio Pablos descubrirás el origen del personaje más icónico de las fiestas: Papá Noel. Esta aventura inicia con la historia de Jesper, un cartero al que por su comportamiento arrogante lo envían a un pueblo triste en donde sus habitantes no son usuarios del servicio de correo.

Pues bien, este cartero conocerá a un viejo fabricante de juguetes con el cual entablará una amistad que lo llevará a tener una magnífica idea para animar al entristecido poblado. Esta es una de las pocas películas de la lista que puedes ver con los más pequeños de la casa, por lo que, si estabas buscando una para ver en familia, «Klaus» es tu mejor opción.

Roma (México)

Casi terminamos la lista y no podíamos dejar de recomendar una película de Latinoamérica. En los últimos años Argentina, Colombia, México y otros paises han brindado notables títulos a la historia del cine. Pero hace poco un director mexicano logró conquistar el mundo con una película tan íntima y tan sutil que debemos agradecer a Netflix por incluirla en su catálogo.

Nos referimos por supuesto a «Roma» de Alfonso Cuarón, una película que conquistó el León de Oro en el Festival de Venecia y el premio Óscar a mejor película de habla no inglesa en 2018. «Roma» es todo un acontecimiento cinematográfico en blanco y negro que retrata la vida de su director y le rinde un homenaje a las sirvientas que lo criaron durante su infancia.

¿Dónde está mi cuerpo? (Francia)

Esta es otra de las muy buenas animaciones internacionales que puedes conseguir en Netflix. Es una película de origen francés dirigida por Jérémy Clapin que tiene una historia bastante curiosa. En ella seguirás a una mano mutilada que hará lo imposible para volver al cuerpo de su dueño.

Pues bien, en el camino esta mano prófuga irá recordando la vida de a quien le pertenecía: el joven Naoufel, su infancia y el momento en el que conoció Gabrielle, una joven de la que se enamoraría profundamente. Y, aunque la trama puede parecer un poco bizarra, te sorprenderá lo poética y romántica que puede llegar a ser esta película.

Rocks (Reino Unido)

Para finalizar, completaremos esta lista con una película británica de la directora Sarah Gavron llamada «Rocks». En ella descubrirás la historia de una joven que vive una vida totalmente normal: acude a la escuela con regularidad y pasa tiempo con sus amigos.

Sin embargo, un día al llegar a casa descubre que su madre se ha ido dejando solo una nota que dice «lo siento». La protagonista intentará hacer todo lo posible para llevar una vida sin supervisión parental y evitar caer en manos de los servicios sociales.

Recuerda que, si algunas de estas películas no están disponibles en tu país (ya que el catálogo de Netflix es diferente para cada región), puedes echarle un vistazo a este artículo sobre cómo usar VPNs para ver Netflix sin bloqueos de contenido.