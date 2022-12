¿Esta Navidad no quieres olvidarte de tus amigos, familiares y compañeros de trabajo? Pues qué mejor que felicitarles la Navidad con frases, imágenes y memes. Para que no tengas que perder el tiempo buscando este contenido en Internet, aquí te vamos a mostrar un compilado con todo esto y mucho más.

Lo único que necesitas es tener tu móvil a mano y copiar las frases, o bien descargar las imágenes para enviárselas a todos tus amigos, compañeros de trabajo o familiares. Eso sí, si acompañas estas felicitaciones con regalos digitales quedarás como todo un “rey”.

Estas son las 30 mejores frases para felicitar la Navidad 2022 – 2023

Todas estas frases que verás a continuación, pueden ser compartidas por cualquier app de mensajería, como así también red social. Así mismo, podrás imprimirlas para pegarlas en aquellos regalos que piensas entregar en Navidad. ¿Aún no has comprado ningún regalo? No desesperes, aquí tenemos una lista con los mejores y más económicos regalos tecnológicos, ¡aprovecha los descuentos!

Frases para felicitarles la Navidad 2022 – 2023 a familiares

Que la Navidad te devuelva las ilusiones de la infancia, los placeres de la juventud y la tranquilidad del hogar. ¡Feliz Navidad!

Brindo por todo lo bueno que pasó y las cosas malas que nos ayudaron a mejorar como personas. Celebro tu salud y la vida que queda por disfrutar.

¿Qué es la Navidad? Para mí es saber que tienes salud, que estás cumpliendo tus sueños y que yo los celebro a tu lado.

No pido mucho para esta Navidad. Solo quiero que la persona que está leyendo esto tenga buena salud, sea feliz y muy amado.

Tengo algo que decirte… Es un secreto. En esta Navidad pedí que todos tus deseos se cumplan y yo estar presente para celebrarlos.

Me acabo de cruzar con la Navidad y le he pedido que pase por tu casa con un saco lleno de salud y amor para este nuevo año.

¡Ho, ho, ho! No soy Papá Noel ni vengo cargado de regalos, pero sí que soy un mensaje que te manda alguien que te quiere mucho.

Que la paz y la armonía celebrada en Navidad estén presentes todos los días de tu año nuevo. ¡Feliz Navidad y felices fiestas!

Frases para felicitarles la Navidad 2022 – 2023 a los amigos

Que los logros de este año sean solo las semillas para ser plantadas y que se cosechen con enorme éxito en los años venideros. ¡Feliz Navidad y celebremos nuestra amistad!

Los amigos son como las estrellas que, aunque no puedas verlas, sabes que siempre están ahí. Feliz Navidad.

Gracias por llenar mi vida de sorpresas, por mantener mi corazón cargado de alegría, por hacerme feliz día a día. Feliz Navidad.

Solo quiero decirte que estoy feliz de tenerte en mi vida y saber que tu camino es el mío. Porque pronto celebremos juntos, Feliz Navidad.

Si recibiste este mensaje, significa que fuiste parte de esas personas que me hicieron muy feliz este año. ¡Gracias por formar parte de mi vida!

¡ALERTA DE SPAM! No seré tan misterioso como Spider-Man, pero gracias por cuidar de mi corazón, por amarme y aceptarme tal como soy. Feliz Navidad.

¡POR FAVOR, NO ESTÉS TRISTE! Aunque no podamos estar cerca como antes, mi alma y mis pensamientos están a tu lado. Soy feliz de tenerte en mi vida, nunca lo olvides. ¡Feliz Navidad!

Se cambia de coche, de casa, de ropa, de zapatos, de mes, de look, de trabajo, de año; pero nunca de amigos. ¡Feliz Navidad!

Frases para felicitarles la Navidad 2022 – 2023 a los compañeros de trabajo

Que esta Navidad sea brillante, traiga alegría y amor y encienda un Año Nuevo de luz y esperanza para ti.

Espero que esta Navidad tu corazón se ilumine cuando te acuerdes de los que ya no están aquí. Ten por seguro que ellos siempre vivirán dentro de ti.

La culpa de que la Navidad sea tan sumamente mágica la tienen personas como tú, que haces que todo sea muchísimo más especial.

Con que aún revisas tus correos, ¿eh? Es la oportunidad perfecta para desearte lo mejor. ¡Que tengas unas alegres fiestas!

Que pases una cálida Navidad en compañía de los que amas.

No te preocupes por ese pequeño secreto, Santa Claus es viejo y olvidadizo… yo sé que eres bueno.

Frases divertidas para felicitar la Navidad 2022 – 2023

¡Feliz Navidad! He pensado tanto en tu regalo que ahora es demasiado tarde para recibirlo.

Te comunico que este 2022 la Navidad se cancela. Al parecer, le han dicho a Santa Claus que te has portado bien este año… y se ha muerto de risa.

La Navidad es sobre todo para los niños. Pero los adultos también podemos disfrutarla… hasta que lleguen las facturas de las tarjetas de crédito.

Papá Noel sí que sabe: Visita a la gente solo una vez al año.

Después de las fiestas, mis medidas son: noventa, sesenta, ¡y revienta! ¡Feliz Navidad!

En Navidad hay que ahorrar… yo te felicito a ti y tú te encargas de difundirlo entre el resto de mis contactos. ¡Feliz Navidad!

Hay tres etapas del hombre: cree en Papá Noel; no cree en Papá Noel; es Papá Noel

Imágenes para felicitar la Navidad 2022 – 2023 por WhatsApp

¿Las palabras no son lo tuyo? Puedes descargar alguna de las imágenes con frases que te dejamos a continuación:

Imágenes con frases navideñas para enviar por WhatsApp 1 de 5

Memes para felicitar la Navidad 2022 – 2023

Si quieres darle un toque distinto a tus saludos navideños de 2022 – 2023, deberías compartir alguno de los memes que te dejamos en esta galería de imágenes. Eso sí, nosotros recomendamos utilizarlos de forma personal, o sea, poniéndolos como estado de WhatsApp, Facebook o Instagram.

Memes para felicitar la Navidad 1 de 5

Las mejores apps para felicitar la Navidad 2022 – 2023

¿No te han alcanzado las frases, imágenes y memes para felicitar la Navidad que te hemos dejado arriba? Pues deberías echarle un vistazo a estas aplicaciones para Android. Las mismas te permitirán acceder a muchas más frases, herramientas para crear tarjetas de Navidad, y hasta un editor de vídeos para personalizar tus saludos navideños.

100+ Felicitación de Navidad

Con más de 100 imágenes con frases navideñas, esta es la aplicación perfecta para encontrar la mejor frase para felicitar la Navidad. Cabe añadir que la app en cuestión es totalmente gratuita, por lo que podrás utilizar todas las imágenes sin pagar absolutamente nada.

Tarjetas de Navidad 2022 – 2023

¿Quieres crear tu propia tarjeta de Navidad? No necesitarás contratar a un diseñador gráfico, o bien gastar dinero en una tienda de regalos. Gracias a esta aplicación podrás crear todas las tarjetas navideñas que quieras de forma gratuita y, obviamente, digitalmente.

Christmas Dance – Videos en 3D

Si quieres sorprender a tus amigos y familiares con vídeos divertidos y extremadamente llamativos, tendrías que descargar e instalar esta app en tu teléfono. La misma te dará distintas herramientas para que generes vídeos graciosos usando los rostros de todas las personas que conoces.

Sin nada más que añadir al respecto, en caso de las fiestas de fin de año te aburran, deberías echarle un ojo a estos 10 juegos de terror navideños para Android, ¡te mantendrán despierto toda la noche!