Quizás Fairphone no sea la marca de móviles más populares del mercado, pero sí que es la que demuestra estar más comprometida con sus usuarios. Fundada en 2013, desde sus inicios la empresa dejó muy clara sus intenciones: diseñar smartphones sostenibles de larga duración con materiales reciclados.

Aunque hace poco se presentó el nuevo Fairphone 4, la marca no se olvida del soporte que promete para sus terminales antiguos. Es así como se acaba de anunciar una nueva actualización para el Fairphone 2, con la cual suma 7 años de soporte de software, un hito en la industria de los terminales Android.

El Fairphone 2 salió al mercado en 2015 con un procesador Snapdragon 801, 2 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento interno y Android 5.1 Lollipop. En el año 2017 recibió su primera actualización de sistema pasando a Android 6.0 y un año después actualizó a Android 7.1. Luego de tres años, en marzo de 2021 el Fairphone 2 recibió Android 9.

Ahora, la marca ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que la actualización a Android 10 para el Fairphone 2 ya está en fase beta, la que será su cuarta actualización en un periodo de 7 años en los que este dispositivo ha recibido soporte. También se reveló que las pruebas para que el Fairphone 3 reciba Android 11 ya están en marcha.

Our 6-yr-old Fairphone 2 is being upgraded to Android 10. That’s 7 years of software support! An industry first for an Android device! 🙌 Together with the open source community we built the operating system. Proving it is possible to put sustainability at the heart of tech. 🌿 pic.twitter.com/TuUjJWTi5J

— Fairphone (@Fairphone) November 23, 2021