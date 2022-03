¿Te han aparecido vídeos en TikTok en donde un grupo de personas debaten si hay más ruedas o puertas en el mundo? Pues si tu respuesta es “sí”, déjanos decirte que tú también eres parte del debate de Internet más importante de los últimos años.

Si bien este debate comenzó en Twitter, con hilos interminables que se tienen que convertir en documentos PDF para poder leerlos en su totalidad, el mismo se trasladó de forma inmediata a TikTok. Millones de usuarios empezaron a grabar a sus amigos y familiares para encontrar una respuesta a una incógnita que no deja dormir a varios.

A pesar de que el debate continúa y hasta estadistas profesionales han aportado a la causa, aún no existe ninguna respuesta oficial que demuestre si hay más ruedas o puertas en el mundo.

Aquellas personas que dicen que hay más ruedas en el mundo, basan su respuesta en que casi todo objeto que puede ser trasladado de un punto al otro tiene ruedas.

My mates and I are having the STUPIDEST debate…

And I am here for it.

Do you think there are more doors or wheels in the world?

— Ryan Nixon (@NewYorkNixon) March 5, 2022