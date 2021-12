¿Te preguntas por qué tu móvil tarda más en cargar? Puede ser por varias razones, y aunque muchos pensamos primero en el peor escenario, casi siempre la respuesta es más simple de lo que parece. En este caso es el polvo. Sí, el polvo es un enemigo inesperado para muchos equipos electrónicos, incluyendo los móviles. Aquí te explicamos por qué y qué puedes hacer para resolver este problema.

El Polvo se acumula en el puerto de carga del móvil

El polvo son partículas finas, de diferentes materiales, transportadas por el aire a través del viento. Dependiendo de las condiciones ambientes hay zonas más polvorientas que otras. Si vives en una zona donde circula mucho polvo presta atención al mantenimiento de tus equipos, con el tiempo el polvo se va acumulando en las hendiduras de los mismos, causando problemas de funcionamiento.

Eso es precisamente lo que pasa con el puerto de carga de los móviles, el polvo se acumula y cuando introduces el cargador este lleva el polvo al fondo, haciendo presión de manera tal que se va compactando. Con el tiempo, esta capa se hace más gruesa y evita que el conector entre correctamente.

Al no hacer buen contacto, el ciclo de carga se vuelve deficiente, tu móvil tarda más en cargar y puede que esto termine degradando más rápido la batería del equipo, por lo que estamos hablando de un problema muy serio.

¿Cómo saber qué está haciendo que el móvil tarde más en cargar?

Para saber qué está haciendo que el móvil tarde más en cargar, te recomendamos que empieces probando por lo más simple y vayas descartando hasta dar con la respuesta.

Revisa el puerto de carga, asegúrate de que no esté lleno de polvo. Sé meticuloso y compara el fondo con el de otro móvil que no tenga este problema. Cuando el Polvo se acumula formando una película suele confundirse con el fondo.

Si el polvo no es la respuesta, quizás sea el cargador . En ese caso, deberías probar conectando el móvil con otro cargador.

Si a pesar de cambiar de cargador el problema persiste, prueba con otro tomacorriente.

Solo después de probar todo esto, si aún no has dado con la solución del problema, quizás es momento de ir al servicio técnico. Además, si es un móvil con más de 2 años de antigüedad lo más probable es que la batería ya haya completado sus ciclos de vida útil, lo que influirá negativamente en el rendimiento de la batería.

Móviles resistentes al polvo y agua

El polvo no solo afecta al puerto de carga, como te comentábamos anteriormente puede entrar en las hendiduras del móvil y causar problemas de funcionamiento. Esto es más común en el parlante del móvil. Seguro has notado que con el paso del tiempo la calidad del sonido no es la misma; es porque el parlante está lleno de polvo, seguramente.

Pero no solo el polvo es un problema, el agua y sudor también. Por eso hay móviles certificados por la IEC (Comisión Electrónica Internacional) para resistir el efecto del polvo y agua sobre ellos. Existen diferentes niveles de resistencia, lo más común es ver móviles con certificación IP53 o IP68.

Por eso, ahora que sabes lo problemático que puede ser el polvo deberías tomar en cuenta esta certificación como un requisito indispensable a la hora de cambiar de móvil.