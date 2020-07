Cuando cantamos en la ducha todos creemos que tenemos una voz digna de una ópera. Sin embargo, en muchas ocasiones basta con que escuchemos nuestros audios de WhatsApp antes de enviarlos para aterrarnos.

Si es tu caso y quieres poner voz en off a un vídeo pero la tuya no te gusta, ¿qué puedes hacer? ¿Estás cansado de las típicas voces estilo Loquendo? ¿No tienes dinero para pagar una locución de voz en off? ¿Necesitas un generador de voces online? Entonces dale una oportunidad a Animaker Voice, una súper herramienta que te permitirá grabar locuciones profesionales gratis, con voz natural, y usando texto.

Con Animaker Voice grabarás fácilmente las mejores voces en off para tus vídeos

Uno de los grandes problemas que arrastran casi todos los generadores automáticos de voces es que los resultados tienden a ser bastante malos. Las voces finales tienden a tener una pronunciación demasiado mecanizada, y la naturalidad se pierde totalmente.

Esto es algo que le sucede tanto a aplicaciones online como instalables, y prácticamente ninguna se salva a menos que pagues suscripciones premium. Sin embargo, este no es el caso de Animaker Voice, ya que te permite tomar control total de tus grabaciones, y obtener resultados realmente naturales.

Animaker Voice está en fase Beta, pero su rendimiento es muy bueno, tanto como la herramienta de animación de sus mismos creadores. Con este bot de grabación no solo podrás elegir si grabar con voz masculina o femenina, sino que también hay 25 idiomas diferentes, pero eso es solo el comienzo.

Introduce el texto y graba una voz en off con solo un par de clics

Nosotros lo hemos probado tanto en castellano como en español americano, y el resultado es excelente, en especial en el segundo. En inglés definitivamente es grandioso, y ya quisiéramos hablar japonés, ruso o alemán para decirte qué tal funciona, pero seguro que estará a la altura.

Con Animaker Voice podrás emular pausas, respiraciones y hasta hacer énfasis en ciertas palabras que necesitas resaltar. También podrás grabar a gran velocidad, o a una más lenta si así lo requieres. ¿Necesitas leer una frase de una manera muy específica? Configura el editor para leerla como números, dígitos separados, fechas, unidades, y más.

Trucos para hacer que tus grabaciones queden más naturales en Animaker Voice

Trucos para Animaker Voice 1 de 2

Como mencionábamos, esta herramienta por sí sola es excelente, pero con algunos trucos puedes hacer que la grabación final suene mucho más natural. ¿Quieres ponerlos en práctica? Entonces solo haz lo siguiente:

Coloca acentos o pausas en algunos lugares donde no correspondan . Cuando hablamos no lo hacemos perfectamente, nos equivocamos un poco, entonces ¿por qué no emular esos detalles? También puedes hacerlo para resaltar la sílaba tónica.

. Cuando hablamos no lo hacemos perfectamente, nos equivocamos un poco, entonces ¿por qué no emular esos detalles? También puedes hacerlo para resaltar la sílaba tónica. Agrega varios espacios entre las palabras si necesitas hacer pausas más largas, o bien utiliza el editor de la herramienta.

más largas, o bien utiliza el editor de la herramienta. Animaker Voice te permite simular respiraciones con el editor, puedes usarlas después de frases largas o puntos.

con el editor, puedes usarlas después de frases largas o puntos. Utiliza signos de exclamación e interrogación, así como mayúsculas , para hacer énfasis en ciertas palabras o frases. También puedes usar el editor para esto.

, para hacer énfasis en ciertas palabras o frases. También puedes usar el editor para esto. Cambia la velocidad de la grabación en ciertos momentos para darle intencionalidad a tus oraciones.

en ciertos momentos para darle intencionalidad a tus oraciones. Si necesitas leer palabras o frases de forma específica, apóyate en la sección “Leer como” del editor. Los resultados son excelentes al leer números telefónicos, fechas, deletrear y demás.

Prueba, escucha y modifica tus grabaciones tantas veces como pueda antes de descargarlas, y créenos que el resultado te sorprenderá.

¿Cómo usar Animaker Voice gratis?

Como te habrás dado cuenta, Animaker Voice es una herramienta fantástica, que además es muy sencilla de usar. Esto seguramente te lleve a pensar “¿Cuánto cuesta utilizarla? ¿Es gratuita?”, y es normal que lo hagas. Sin embargo, Animaker Voice no es totalmente gratis, ya que cuenta con paquetes de suscripción mensuales que parten de poco más de 10 euros.

No obstante, Animaker Voice sí que puede utilizarse de forma gratuita, ya que podrás grabar y descargar 5 audios de 2 minutos cada mes. Sí, 10 minutos de grabación al mes totalmente gratis, y en general eso es bastante tiempo.

Para utilizar este bot de grabación de voz solo tendrás que acceder a la página oficial de Animaker Voice y registrarte con tu cuenta de Facebook o de Google. ¿Puede usarse desde Android? Sí, aunque el manejo no será tan sencillo como en el ordenador.

Estás a solo unos pocos pasos de tener tu grabación de voz profesional fácilmente, así que no tardes en probar Animaker Voice. ¿Nos cuentas tu experiencia después de usarla?