Si estás adentrándote al mundo de la música y te encuentras algo ofuscado intentando crear una letra para tu primera canción, ¡no desesperes! Existe un sitio web que crea letras de canciones automáticamente.

Gracias al desarrollo de una inteligencia artificial, ya no hace falta perder cientos de horas tratando de generar una letra original y llamativa. Bajo el nombre de “These Lyrics Do Not Exist” se presenta un sitio web extremadamente útil para aquellos artistas que están dando sus primeros pasos.

Pon una sola palabra y deja que la magia fluya

A diferencia de otras aplicaciones y sistemas que integran inteligencias artificiales, en These Lyrics Do Not Exist no hace falta conocer sobre programación, pues solo se debe poner una palabra para que esta IA genere una letra de forma automatizada.

Además, esta inteligencia artificial permite seleccionar el género musical en el cual se piensa utilizar esa letra:

Country.

Metal.

Rock.

Pop.

Rap.

Electrónica.

Y como si todo esto fuera poco, también se puede elegir el tipo de ánimo que se quiere que tenga esa letra generada automáticamente:

Muy triste.

Triste.

Neutral.

Feliz

Muy feliz.

Habiendo puesto una palabra y eligiendo tanto el género como el ánimo, These Lyrics Do Not Exist creará una letra en cuestión de segundos. Eso sí, todas las letras están en inglés, pues de momento el sistema no soporta ningún otro idioma.

Enlace | These Lyrics Do Not Exist

¿Todas las letras son originales?

Sí, todas las letras que genera esta IA son originales, o sea, ninguna será parecida a otra que haya sido creada usando este sitio web. Así que si estás pensando en subir tu propia música a Spotify utilizando esta IA para crear letras para tus canciones, ¡despreocúpate! Nadie te reclamará absolutamente nada.

