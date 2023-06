YouTube podría ofrecer juegos en la nube en móviles y PC

YouTube, el gigante de los vídeos en línea, es una plataforma famosa por ser la pionera en entretener a las masas con un espacio en el cual todos pudieran expresar sus ideas en formatos de vídeo. Esta empresa es propiedad de Google y si hay algo que Google adora hacer es innovar, por eso se ha hablado de la posibilidad de que YouTube ofrezca juegos en la nube para móviles y PC.

Por supuesto, esto es aún un proyecto en fases tempranas que llegó a la voz publica por un email que recibieron varios trabajadores de Google. El proyecto lleva el nombre de Playables o Jugables y la idea es que YouTube pase a ser más que un sitio de vídeos para tener también espacio para videojuegos, como ya lo ha hecho Netflix de cierto modo. Si quieres saber más sobre estos Playables de YouTube, no dejes de leer.

¿Por qué YouTube decidió tomar esta iniciativa de ofrecer juegos en la nube?

Muchas son las teorías que apoyan este movimiento por parte de Google con YouTube y es que esta plataforma de vídeos ya es ampliamente utilizada para ver contenido de videojuegos e incluso emisiones en vivo de competencias y gaming en general. Su principal contrincante en este aspecto es la plataforma de Twitch, la cual recientemente ha trabajado mucho en sus anuncios para no ser superada por Kick.

Además de esto, se sabe que YouTube ha tenido muchos problemas para poder avanzar con su negocio de publicidades, así que este servicio probablemente funcione como una forma de aumentar las ganancias económicas de la plataforma. Aunque aún no se sabe cómo Google planea sacar ganancias de este proyecto.

YouTube Playables podría utilizar la tecnología de Stadia

En caso de que no lo recuerdes o no hayas escuchado la historia, esta no es la primera vez que Google planea trabajar con juegos en la nube y es que Google ya tuvo un proyecto de cloud gaming que fracaso, llamado Google Stadia. Lo más probable es que YouTube haga uso de la tecnología de Stadia para poder ofrecer sus títulos, entre los cuales solo se ha mencionado un juego llamado Stack Bounce, un juego estilo arcade en el cual el objetivo es destruir bloques con una bola que rebota.

El resto de juegos que se espera que se puedan observar al principio de este proyecto serán títulos sencillos, probablemente de la Play Store que hayan sido famosos en su tiempo y que probablemente atraigan al público. Sin embargo, estas son meras especulaciones, y los ejecutivos de YouTube aún no se han pronunciado con nada oficial, así que tocará esperar por más noticias al respecto.

Eso es todo por ahora con nuestro artículo sobre la posibilidad de que YouTube ofrezca juegos en la nube en móviles y PC próximamente. Si te ha gustado comparte esta noticia con tus amigos y nos veremos en una próxima oportunidad.

Fuente | The Wall Street Journal