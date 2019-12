Dado que los iPhone no tienen almacenamiento ampliable, Apple desde iOS 11 decidió implementar el formato de imagen HEIC en sus teléfonos. En comparación al JPG, las fotos en formato HEIC pesan mucho menos y prácticamente no pierden calidad. Además, este formato tiene como ventaja que, en un solo archivo HEIC, se pueden almacenar varias fotos para usarlas como Live Photos.

A pesar de los múltiples beneficios del HEIC frente al JPG, este formato todavía no se ha incorporado de forma integral en la gran mayoría de dispositivos Android. Esa es la razón por la cual, si tienes un Android y te enviaron un archivo HEIC, muy probablemente tengas problemas para abrirlo. Algo que no pasaría si hubieras recibido la imagen en JPG o en PNG. Pero no te preocupes, aquí te explicaremos cómo ver una imagen HEIC en cualquier Android de forma sencilla.

Cómo ver imágenes en formato HEIC desde Android

En Android la compatibilidad con el formato HEIC llegó a partir de Android 9 Pie. Sin embargo, muy pocos fabricantes y desarrolladores lo han aprovechado hasta ahora. Aun así, los últimos buques insignia de Samsung, por ejemplo, permiten guardar las fotos tomadas en formato HEIC y se pueden ver fácilmente sin ninguna app de terceros.

De hecho, muchos dispositivos con Android 9 Pie, aunque no guarden fotos en formato HEIC, pueden abrirlas a través de una app que brinde soporte a este formato como Google Fotos o la Galería de OnePlus. Particularmente, pude ver un archivo HEIC desde un Redmi Note 7 con MIUI 11 basado en Android 9 Pie de la siguiente manera:

Desde el administrador de archivos de tu móvil busca el archivo HEIC .

. Selecciona el archivo y despliega el menú de opciones para el mismo.

Toca en Abrir con otra aplicación o en Abrir como .

o en . Elige Google Fotos como app para ver el archivo. ¡Listo!

De esa manera, logré ver la imagen en formato HEIC. Extrañamente, el archivo no se abría si tan solo lo presionaba desde el administrador. Asimismo, la imagen tampoco se mostraba en ninguna de las carpetas de la galería de Google Fotos. Solo siguiendo los pasos expuestos anteriormente puede ver el archivo HEIC. Esperemos que en futuras actualizaciones de Google Fotos se mejore la visualización de archivos HEIC.

No tengo Android 9 Pie ni Android 10, ¿cómo veo archivos HEIC?

Por otra parte, intenté usar el mismo método antes presentado en móviles con Android 8 y Android 7.1 y no funcionó. Pero, por suerte, existe una app llamada Luma que permite ver imágenes en formato HEIC en cualquier Android. Además, también te permite convertir el formato HEIC a JPG para que puedas usar la imagen sin problemas de incompatibilidad en tu Android. Puedes descargarla completamente gratis desde Google Play Store.

Cómo ver y convertir un archivo HEIC a JPG en Android

Sigue estos pasos para ver un archivo HEIC con la app Luma:

Una vez que hayas instalado la aplicación Luma, ábrela.

Toca el botón flotante “+” que aparece en la esquina inferior derecha.

que aparece en la esquina inferior derecha. Toca en Abrir una sola imagen .

. Busca el archivo HEIC en las carpetas de tu Android y selecciónalo.

en las carpetas de tu Android y selecciónalo. Espera unos segundos a que la app termine de descifrar el archivo y luego podrás verlo. Además, podrás presionar en Guardar como JPG para convertir el archivo HEIC a JPG.

De momento, la app no puede abrir Live Photos o archivos HEIC que incluyan más de una imagen. Sin embargo, se añadirá el soporte para ello en futuras actualizaciones. Por otro lado, cabe destacar que ni esta aplicación ni Google Fotos permiten editar una imagen HEIC, aunque eso no significa que no sea posible.

Cómo editar imágenes en formato HEIC en Android

Aplicaciones para editar archivos HEIC en Android hay muy pocas, pero las hay. Una de ellas es Snapseed, el editor de fotos de Google para Android, que es totalmente compatible con imágenes en formato HEIC. Con esta app tendrás a tu disposición hasta 28 herramientas de edición, cada una con sus propias configuraciones.

Prisma es otro excelente editor de imágenes para Android que es compatible con el formato HEIC. Esta aplicación también te ofrece muchas herramientas de edición, así como una gran variedad de filtros predefinidos. Sin embargo, para usar sus mejores opciones tendrás que pagar una suscripción mensual.

Esperamos que con toda esta información puedas haber resuelto tus dudas acerca del uso del formato HEIC en Android. Si crees que pasamos algo por alto, no dudes en comentárnoslo.