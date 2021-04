Cuando abres una cuenta en Instagram lo más seguro es que quieras hacerla crecer. Por tal motivo comienzas a invertir tiempo y dinero. Haces todo lo necesario para evadir el algoritmo de la plataforma. Tus seguidores aumentan y tu contenido es de calidad. Si aún no consigues crecer, debes seguir estos tips para aumentar tus seguidores reales en Instagram.

A pesar de eso, de un momento a otro puede aparecerte una notificación que indica que tu cuenta se ha bloqueado temporalmente. Esto implica que Instagram te ha limitado la funcionalidad del perfil. No puedes comentar, dar me gusta, seguir o escribir mensajes directos por un período que puede ser de 2 horas a 2 semanas.

¿Por qué pueden bloquear tu cuenta de Instagram?

Quizás Instagram te ha bloqueado la cuenta y no tienes ni idea de lo que has hecho para ocasionar tal sanción. Estos son todos los límites de Instagram en 2021 para evitar que te cierren tu cuenta. Las causas que han provocado que te bloquearan tu cuenta también pueden ser las siguientes.

Tus seguidores y me gusta están aumentando significativamente en Instagram

El bloqueo por esta causa es una señal de que los me gusta y seguidores de tu cuenta están aumentando significativamente y al mismo tiempo. Esto puede deberse a que has intentado hacer crecer tu audiencia promocionando tu cuenta en plataformas de publicidad que no son la de Facebook o has comprado seguidores.

Puedes entrar a tu perfil y revisar los seguidores más recientes que has tenido. Si quienes te han seguido son bots seguramente también han bloqueado sus cuentas. Este tipo de cuentas son bloqueadas rápidamente por exceder los límites de seguir, dejar de seguir y dar me gusta.

Las restricciones según indica Instagram son máximo 60 me gusta, 60 comentarios, 60 seguimientos nuevos y 60 mensajes por hora. Al día no puedes realizar más de 1440 acciones en tu cuenta. En caso de que tu cuenta sea nueva la cifra baja de 60 a 30 acciones por hora. Si quieres evitar superar el límite de acciones te recomendamos distribuirlas según la necesidad que tengas.

El uso excesivo de hashtags también hace creer a Instagram que puedes ser un bot que solo quiere aumentar los seguidores sin tener contenido de calidad.

Haces publicaciones demasiado frecuentes en tu perfil de Instagram

Solo Instagram conoce el número de publicaciones exactas de una cuenta y sanciona a quienes hacen sus post demasiado continuos. Lo recomendable es no hacer publicaciones seguidas porque con toda seguridad no van a tener la visibilidad que quisieras y serán considerados spam.

Otro consejo que puedes seguir es hacer pausas entre publicaciones. De esta forma no parecerá que tu cuenta hace spam. Tampoco es recomendable subir la misma foto y al mismo tiempo desde diferentes cuentas.

Publicaste algo en Instagram que tenía derechos de autor

Infringir los derechos de autor es algo de lo que están muy pendientes en Instagram. Todas las fotos que publiques deben estar autorizadas por el autor o deben ser tuyas. En caso de que vayas a hacer uso de la foto de otra persona tendrás que etiquetar al autor en la foto y darle el respectivo crédito. Si publicas un vídeo con música de la que no tienes derechos, Instagram eliminará tu publicación.

Si ignoras los derechos de autor puedes ser denunciado en Instagram por el autor y te bloquearán la cuenta.

Subes contenido que viola las reglas de las redes sociales

Las fotos o vídeos con contenido sexual, desnudos, mensajes de odio y violencia son considerados inapropiados. No importa el objetivo que tengas al compartir este contenido, si lo haces la plataforma te bloqueará la cuenta. En caso de ser tú el que recibe mensajes de odio, puedes usar esta herramienta de Instagram que bloquea los DM ofensivos.

Los usuarios están reportando tu cuenta de Instagram

Si distintos usuarios están dando al botón ‘Reportar’ en tu perfil, Instagram bloqueará tu perfil porque asumen que hay algo sospechoso en tu cuenta. Hay diferentes motivos por los que las personas podrían reportarte, puede ser que algún contenido tuyo generó desagrado masivo, insultos, tu contenido es calificado como inapropiado, spam, etc.

Instagram sospecha que tu cuenta ha sido hackeada

Si la plataforma sospecha que tu cuenta ha sido o puede ser hackeada la bloquean temporalmente como medida de seguridad. Esto puede ocurrir cuando ingresas a la app desde dispositivos diferentes, lo que implica que tienes diferentes direcciones IP.

¿Qué puedes hacer para desbloquear tu cuenta de Instagram?

Ya sabes que si te han bloqueado temporalmente tu cuenta de Instagram es porque has incurrido en una de las acciones que mencionamos anteriormente. Ahora una o varias acciones estarán restringidas para ti y cuando tu cuenta esté activa de nuevo no debes repetir las acciones que hicieron que te bloquearan.

Si tu cuenta ha sido bloqueada la plataforma te lo indicará cuando trates de iniciar sesión. Existe la posibilidad de que en el inicio de sesión no se te notifique, lo que significa que tienes un problema al iniciarla. En cualquier caso si consideras que ha habido un error, puedes apelar la decisión para tratar de recuperar la cuenta. Instagram no permite demasiadas soluciones, sin embargo puedes seguir estos pasos para solucionar el problema.

Esperar será lo mejor para que Instagram te desbloquee la cuenta

En un principio lo mejor será esperar que pase el período de bloqueo. Sabemos que parece evidente, pero es la solución más efectiva. Descansa de la plataforma mientras pasa el tiempo para que te desbloqueen la cuenta.

En caso de sospecha de robo de identidad, Instagram te notificará qué debes hacer

Si la plataforma te indica que hay sospecha de actividad ilegítima como phishing, Instagram te enviará un mensaje en el que te piden que realices ciertas acciones. Se trata de unos pasos a seguir para verificar tu identidad. En cuanto se compruebe que tú eres el dueño de la cuenta, desbloquearán instantáneamente la misma.

Cómo última instancia, comunícate con Instagram

En caso de que la plataforma haya cometido algún error al bloquear tu cuenta puedes apelar dicha decisión. En esta instancia también puedes conocer por qué se ha producido el bloqueo y cuánto tiempo va a durar. Aprende aquí cómo puedes contactar con Instagram.

Para evitar malos ratos te recomendamos que seas cuidadoso al manejar tu cuenta de Instagram. Ya sabes qué debes evitar hacer y cómo podrías solucionarlo en caso de incurrir en alguna de las acciones que van en contra de los términos y condiciones de Instagram.