¿Tu móvil va lento y no puedes cambiarlo? Si te pasa esto es posible que tengas alguno de estos dos problemas, o bien que esté llegando al límite de su capacidad o que la memoria RAM sea demasiado poca para las aplicaciones de hoy en día.

En Google Play encontrarás muchos optimizadores de memoria RAM que prometen liberar espacio de esta en tu móvil y hacer que vaya más rápido pero… ¿cumplen con lo que prometen? Lo cierto es que, en parte, sí. El problema es que no todos funcionan y a nosotros nos gustaría recomendarte dos que sí son fiables como CCleaner y Clean Master. Hablemos un poco de este tema y luego de estas dos aplicaciones.

¿Cuándo usar un optimizador de memoria RAM en Android?

A medida que vamos descargando apps de la Google Play Store y empezamos a acumular muchas van haciendo que nuestro móvil se vuelva lento. Lo mejor para evitar esto es desinstalar apps que no uses. Pero si aún así sigue el problema y tu capa de software no es capaz de gestionar bien la memoria RAM del equipo hay algunas apps que te ayudarán en esta tarea.

En realidad lo único que hacen estas apps es cerrar tareas que no están siendo usadas pero que ocupan espacio en tu memoria RAM. Estas aplicaciones que nosotros te recomendamos no solo pueden optimizar tu memoria RAM sino que también sirven para eliminar basura: archivos duplicados, restos de apps que has eliminado e incluso archivos que tu móvil ya no necesita.

Dos optimizadores recomendados para limpiar la memoria RAM

Hay muchos optimizadores de memoria RAM, pero entre los más recomendados están los siguientes.

CCleaner

Esta es una de las aplicaciones más utilizadas para eliminar basura en Windows y, actualmente, también en Android. CCleaner no solo permite optimizar la memoria RAM y eliminar archivos basura sino que además incorpora algunas funciones muy interesantes:

Ver el consumo e impacto de las apps en tiempo real.

Hiberna apps en segundo plano.

Desinstalar apps que ya no usas.

Ver el uso de CPU en tiempo real.

Consultar la temperatura y el nivel de batería en tiempo real.

Clean Master

Clean Master es todavía más completa que la anterior, ya que además de optimizar la memoria RAM y limpiar archivos basura también integra algunas opciones extra que seguramente te interesará conocer:

Te sirve como antivirus.

Puede proteger aplicaciones con contraseña.

Tiene una función para enfriar el móvil, aunque en realidad lo único que hace es cerrar apps abiertas.

Cuenta con un modo juego que optimiza tu dispositivo al momento de jugar.

Detecta conexiones no autorizadas en tu red (para que sepas si tu vecino te está robando el WiFi).

La mayoría de las personas conocen este tipo de apps y recomiendan su uso. Nosotros solo recomendamos hacerlo en móviles antiguos que realmente ya no estén preparados para hacer frente a la sobrecarga de apps (con versiones de Android anteriores a Android 8 Oreo). En la actualidad los móviles ya están preparados para optimizar el consumo de RAM en tiempo real de una forma óptima.

Lo que sí puedes usar para optimizar el consumo de la memoria RAM es una app como Greenify que te sirve para hibernar aplicaciones y que estas no se vuelvan a abrir solas (pues de nada sirve cerrar apps con un optimizador si luego el sistema las lanza de forma automática al momento, como pasa con la gran mayoría de este tipo de apps). Esto último es la razón por la que muchos optimizadores de RAM no sirven para nada.