Ryujinx para Android cuándo saldrá el APK de este emulador

El mundo de la emulación recibió un fuerte golpe con la demanda de Nintendo a Tropic Haze por promover la piratería de sus juegos. Ahora los emuladores de esta empresa han cerrado, lo que ha llevado a muchos a buscar alternativas a Yuzu y alternativas a Citra, pero también ha causado que muchos se pregunten cuándo saldrá el APK de Ryujinx para Android.

Si quieres saber más sobre Ryujinx y su llegada a los dispositivos móviles, no dejes de leer el artículo que hemos preparado para ti en esta ocasión.

¿Qué es Ryujinx y cómo puedo descargarlo?

Ryujinx es un proyecto de código abierto el cual consta de un emulador de Switch para PC y actualmente es uno de los proyectos de emulación de Switch más famosos que existen. Es importante mencionar que para el momento de redacción de este articulo Ryujinx solo está disponible para Windows, macOS y Linux, es decir, que no hay una versión disponible para dispositivos móviles con Android o dispositivos con iOS.

Si quieres descargar Ryujinx para tu PC ahora que Yuzu ha cerrado sus puertas, lo único que tienes que hacer es seguir los pasos a continuación:

Ingresa en la página oficial de Ryujinx usando el siguiente enlace.

usando el siguiente enlace. Haz clic en donde dice Get Started .

. Selecciona tu sistema operativo.

Y listo, ahora solo te queda esperar a que se descargue el archivo, descomprímelo y ejecuta el archivo .exe. El proceso es bastante sencillo en PC, pero se complica un poco más cuando hablamos de usar Ryujinx en Android. A continuación te explicaremos que se sabe respecto a la llegada de este emulador de Switch a Android.

¿Cuándo llegará Ryujinx a Android y cómo puedo descargarlo?

Para empezar, volvemos a insistir en que no existe ninguna versión oficial de Ryujinx para dispositivos móviles y cualquiera que te encuentres por allí, es muy probable que sea falsa. Sin embargo, la empresa no niega la posibilidad de que Ryujinx llegue a Android en algún momento y las últimas noticias indican que podrían estar diseñando una manera de hacer este sueño una realidad.

Sin embargo, muchos se han preguntado si de verdad Ryujinx continuará con su idea de llevar su emulador a Android en vista de la demanda millonaria que Nintendo le hizo a Tropic Haze y a su emulador Yuzu. Pero hay que recordar algo, crear un emulador no es ilegal, lo verdaderamente ilegal es promocionar la piratería de juegos con propiedad intelectual, lo cual fue el gran error de Yuzu.

Así que en vista de esto, es muy probable que no se detenga el desarrollo de un APK del emulador Ryujinx para Android. Los rumores indican que la empresa está trabajando en un nuevo JIT para dar soporte a Arm64, es decir, la CPU de muchos móviles. Sin embargo, las fechas no son claras, hay quienes creen que el proyecto llegará en algún momento del año 2024, pero no hay nada seguro.

Eso ha sido todo por ahora con nuestro articulo sobre Ryujinx para Android y cuándo saldrá el APK de este emulador. Esperemos que las cosas salgan bien y podamos ver este emulador en dispositivos móviles muy pronto, ¿y tú? Cuéntanos qué opinas de la posibilidad de ver este emulador en Android.