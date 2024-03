Las 3 mejores alternativas a Citra para Android

Hace unos cuantos años, la Play Store recibió de forma oficial la app de Citra, uno de los mejores proyectos para emular a la Nintendo 3DS. Sin embargo, los días de Citra en la Play Store se acabaron por razones que aún son desconocidas. Por eso, si quieres poder jugar tus títulos favoritos de la Nintendo 3DS, tenemos para ti una lista con las mejores alternativas a Citra para Android.

Citra, aún se puede descargar e instalar el APK desde GitHub

El hecho de que la app ya no esté disponible desde la Play Store, no significa que haya desaparecido. Si buscas en la página oficial de GitHub, podrás acceder fácilmente al APK de Citra para Android. Lo único que tienes que hacer es descargarlo desde allí e instalarlo y si no tienes mucha experiencia con ese tema, no te preocupes, aquí te dejamos un enlace a nuestro artículo de cómo instalar archivos APK en Android.

Descargar | APK estable de Citra | APK de versión beta de Citra

Lemuroid, la solución para múltiples problemas

Otra buena opción es la app de Lemuroid, ya que este es un emulador de múltiples plataformas. Es decir, no solo te sirve para jugar a tus títulos de 3DS favoritos, sino también los de muchas otras consolas. Este juego cuenta con controles bastante intuitivos, es compatible con mandos, es muy fácil de usar y la mejor parte es que es completamente gratis.

RetroArch, una de las mejores opciones para emular juegos antiguos

Al igual que la opción anterior, RetroArch también es un emulador multiplataforma con soporte para una gran cantidad de títulos y consolas, de entre los cuales por supuesto puedes encontrar muchísimos juegos de la Nintendo 3DS. Pero eso no es todo, también es un emulador muy versátil con muchas opciones de personalización, por ejemplo, puedes cambiar la configuración de vídeo, el gamepad e incluso puedes jugar en línea con amigos.

Consideramos que estos emuladores son las mejores alternativas a Citra para Android no solo por su amplia gama de funciones y su versatilidad, sino también por el hecho de que son apps gratuitas, de código abierto y no tienen publicidad. Es decir, puedes jugar todo lo que quieres sin ser interrumpido por molestos comerciales. Pero claro, si quieres jugar juegos retro en línea sin tener que descargar nada, siempre puedes hacer uso de Vimm’s Lair.

Eso ha sido todo por ahora con nuestra lista de las 3 mejores alternativas a Citra para Android. Esperamos que te haya gustado y que encuentres una opción que te guste entre las opciones que te hemos recomendado. Si tienes alguna duda, déjala en la sección de comentarios para que podamos ayudarte.