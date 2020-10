Al igual que otras redes sociales y plataformas de vídeos, TikTok les ofrece a sus usuarios “monedas virtuales” para poder comprar objetos y regalos. Si no sabes cómo conseguirlas, como así tampoco cómo usarlas, has llegado al lugar indicado. Aquí te explicaremos no solo eso, sino también para qué sirven y cuánto cuestan adquirirlas.

¿Cómo conseguir monedas en TikTok?

Antes de que te expliquemos paso a paso cómo conseguir monedas dentro de TikTok, es importante aclarar que las mismas no son gratuitas. Dicho esto, tendrás añadir una tarjeta de crédito, o bien cambiar el método de pago en Google Play para poder obtener monedas dentro de esta app.

Lo primero que tienes que hacer es abrir la app de TikTok desde tu dispositivo móvil. Una vez abierta la app, deberás pinchar sobre “Yo” para ingresar en tu perfil.

desde tu dispositivo móvil. Una vez abierta la app, deberás pinchar sobre “Yo” para ingresar en tu perfil. Por consiguiente, tendrás que pulsar en los tres puntos verticales que se muestran arriba a la derecha de la pantalla.

que se muestran arriba a la derecha de la pantalla. Dentro de los Ajustes y privacidad de tu cuenta de TikTok, deberás pinchar en Saldo .

de tu cuenta de TikTok, deberás . Y, por último, deberás pinchar en Recargar para poder conseguir monedas.

¿Cuánto cuestan las monedas en TikTok?

Si bien el costo de los paquetes de monedas que se ofrecen en TikTok pueden llegar a cambiar, según si hay o no promociones, los precios por los distintos packs suelen ser estos:

70 monedas – 0.99 USD / 0.84 €.

350 monedas – 4.99 USD / 4.25 €.

1400 monedas – 19.99 USD / 17.02 €.

3500 monedas – 49.99 USD / 42.56 €.

7000 monedas – 99.99 USD / 85.13 €.

Es muy importante que tengas en cuenta que una vez adquiridas las monedas, no podrás pedir reembolso, por lo que te recomendamos comprar solo la cantidad necesaria para que no gastes más dinero del que en realidad puedes gastar.

¿Para qué sirven las monedas en TikTok?

En resumen, las monedas, también denominadas coins, son regalos que se pueden conseguir dentro de la plataforma por medio de dinero real. Una vez compradas, las mismas sirven para regalarles “objetos virtuales” a los creadores de contenido dentro de TikTok.

El procedimiento que debes llevar a cabo para regalar monedas en TikTok es muy fácil y extremadamente divertido. Solo tienes que entrar a un directo (transmisión en vivo) y enviar regalos. Si no sabes cómo hacerlo, sigue estos pasos:

Ingresa a una transmisión en vivo dentro de TikTok.

Una vez dentro del directo, deberás pinchar sobre el icono de regalos que se ubica abajo a la derecha de la pantalla.

que se ubica abajo a la derecha de la pantalla. Selecciona el regalo que le quieres enviar a ese usuario, y listo.

Sin mucho más que añadir, es importante mencionar que estos regalos solo pueden enviarse en las transmisiones en vivo. Si quieres recibir regalos en tu cuenta, tendrás que descubrir cómo hacer un directo en TikTok, función que requiere de ciertos requerimientos para que se habilite en tu cuenta.