WhatsApp ha llegado finalmente a un acuerdo con la Unión Europea, tras la polémica relacionada con el controvertido cambio en su política de privacidad en el año 2021. Cabe recordar que esto causó un abandono masivo de WhatsApp, aumentando la popularidad de otras aplicaciones rivales.

Ahora WhatsApp aceptó facilitar que los usuarios elijan rechazar las actualizaciones de los términos del servicio y prometió explicar claramente cuáles serán las limitaciones de las funciones de la aplicación en caso de negación. La app también confirmó que los datos personales no se están compartiendo con terceros u otras empresas de Meta (incluyendo a Facebook) con fines publicitarios.

¿Qué pasa si rechazas los Términos de servicio de WhatsApp?

Después de discusiones con la Comisión Europea y los reguladores de protección al consumidor de la UE, WhatsApp te permitirá rechazar las actualizaciones de los términos del servicio, si así lo deseas. Sin embargo, esto puede limitar las funciones disponibles en la aplicación.

Por ahora, debes esperar a que WhatsApp explique con mayor claridad cuáles son los cambios que pretende hacer en los contratos de los usuarios y cómo afectarán sus derechos. Lo que se sabe hasta el momento, es que podrás descartar las alertas de las actualizaciones y también retrasar las mismas.

Existen rumores de que no se podrán usar algunas funciones después de rechazar los Términos de servicios. Sin embargo, no está del todo claro cuáles serán esas funciones que ya no tendrás disponibles dentro de la aplicación.

Si no fuera por los organismos reguladores, los gigantes de las redes sociales como Meta, podrían obligar a los usuarios a dar su consentimiento a muchas cosas de las que apenas se darían cuenta y que solo beneficiarían a la organización a costa de los demás.

¿En qué consistieron los cambios de política de privacidad de WhatsApp en el 2021?

A principios de 2021, WhatsApp estuvo en medio de una controversia cuando intentó hacer cambios en su política de privacidad, sugiriendo que empezaría a compartir todo tipo de datos con los servicios de Facebook.

Si bien algunos usuarios no le dieron importancia, otros interpretaron esto como una señal de que WhatsApp estaba compartiendo mensajes y llamadas con Facebook. Esto provocó confusión y un éxodo masivo a los servicios de mensajería de la competencia, como Signal y Telegram.

La interpretación que los usuarios le dieron a la actualización, era que WhatsApp los obligaba a compartir su información con Facebook. Sin embargo, la app trató de convencer a los usuarios que el acceso a las conversaciones tenía cifrado de extremo a extremo, pero la reacción negativa llevó a la empresa a pausar la implementación de la política.

Por ahora esta es la información que se maneja. Toca esperar a que WhatsApp aclare más al respecto y no te sorprendas si hay más cambios en la aplicación en un futuro próximo.