Cuando quieres desahogarte acerca de un tema en particular, pero al mismo tiempo tienes miedo de ser juzgado… ¿qué haces? No puedes usar las apps para chatear convencionales como WhatsApp o Telegram, ya que en estas aplicaciones no eres anónimo y seguramente tú y tus contactos no se sentirán cómodos al hablar sobre ciertas cosas de forma abierta. En ese caso, hay que buscar alternativas.

Una de las apps a las que puedes recurrir es Postmodern, una plataforma que te permite tener conversaciones breves y anónimas con extraños de cualquier parte del mundo. Y lo mejor es que no hay censura. En Postmodern puedes hablar de todo sobre el tema que quieras sin temor a ser juzgado. Es una excelente app para desahogarse, así que vamos a ver cómo es en profundidad.

Así es Postmodern, una app donde puedes hablar de lo que sea

Postmodern es una app para chatear de forma anónima que tiene ciertas características de red social. Aunque la app te pide tu número de teléfono para la verificación, en Postmodern no tienes nombre de usuario ni nada. ¡Eres totalmente anónimo! Eso hace que la elección de con quien conversar sea atípica, pues no está basada en un nombre, foto u avatar como en otras apps similares.

En esta aplicación escoges con quien chatear en base al tema de conversación propuesto. Y es que en Postmodern lo único que puedes hacer para conectar con otras personas es publicar un pensamiento, reflexión o pregunta y esperar a usuarios que quieran hablar sobre ello. Tú también puedes iniciar un chat respondiendo a la publicación de otra persona libremente.

Algo muy interesante de Postmodern es que te permite decidir cuánto quieres que dure una conversación. Te dan a elegir un tiempo entre 5 a 60 minutos, por lo que los chats son breves. Una vez que termine la conversación, puedes extraer un fragmento de la misma que te gustó para compartirlo en la propia app o en otras redes sociales.

La aplicación en sí es bastante sencilla. Solo tiene 4 secciones: el panel donde se proponen los temas de conversación, la ventana de chats activos, el panel con los fragmentos de conversaciones compartidos por la comunidad y las opciones de configuración (para desactivar las notificaciones y para filtrar el contenido delicado). ¿Qué no nos gusta de la app? Que todo está en inglés y que hay pocos usuarios hablando en español.

Descarga gratis la app Postmodern para Android o iPhone

Postmodern está disponible tanto en Google Play Store como en App Store de forma totalmente gratuita. Es decir, la puedes descargar para tu móvil Android o iPhone desde sus respectivas tiendas. Ten en cuenta que pesa unos 30 MB. Lo bueno es que no tiene anuncios y no solicita prácticamente ningún permiso.

Luego de que pruebes Postmodern, no olvides comentarnos qué te pareció.