¿Has tenido problemas para seguir alguna cuenta en Instagram? Pues se trata de una situación que puede ser ocasionada por diferentes razones que muchos usuarios desconocen. Si te interesa conocer por qué podrías tener este problema y cómo solucionarlo, sigue leyendo este artículo.

Razones por las que no puedes seguir otras cuentas en Instagram

Estas son las razones por las que podrías tener problemas para seguir otras cuentas en esta red social:

Una mala conexión a Internet

Empezando por una de las razones más obvias, se encuentra el hecho de contar con una mala conexión a Internet. Al no contar con una buena conexión notarás como no solo no podrás seguir otras cuentas, sino que tampoco podrás actualizar tu feed, enviar mensajes o hacer nuevas publicaciones. Siempre debes verificar que cuentas una conexión a Internet estable.

Problemas de autenticación

Si la razón por la que no puedes seguir una cuenta en Instagram se debe a un error de autenticación, podrás solucionarlo fácilmente simplemente volviendo a iniciar sesión. Si notas que tienes problemas para seguir alguna cuenta, una de las primeras cosas que debes hacer es cerrar sesión en tu cuenta de Instagram y volver a entrar. Una vez hecho esto, intenta seguir la cuenta nuevamente.

Has alcanzado el límite de cuentas que puedes seguir

Es posible que hayas superado el límite de la cantidad de personas que puedes seguir. Instagram, en un intento por combatir los bots y los mensajes de spam, estableció un límite en el que no te permitirá seguir a más de 7500 personas. Para solucionar este problema, no tendrás otra alternativa que dejar de seguir alguna cuenta.

Otra posible restricción de la plataforma que podría estarte impidiendo que sigas cuentas en Instagram es la limitación de acciones de Instagram. Esta red social no te permite realizar más de 60 acciones por hora, esto incluye acciones como seguir o dejar de seguir cuentas. En este caso, solo deberás esperar a que pase el límite de tiempo para intentar seguir la cuenta nuevamente.

La cuenta que intentas seguir te ha bloqueado

Otra razón también podría ser que la cuenta que estás intentando seguir te ha bloqueado. Para verificar que este no sea el caso, algo que puedes intentar es seguir una cuenta diferente, si notas que solo tienes problemas para seguir una cuenta en específico, lo más probable es que te haya bloqueado. Por otro lado, también existen otras señales que puedes buscar para saber si efectivamente alguien te ha bloqueado en Instagram.

Instagram detectó actividad sospechosa en tu cuenta

Un método que algunos usuarios utilizan para ganar seguidores en Instagram es seguir cuentas para luego dejarlas de seguir. Si sueles utilizar este método, es posible que Instagram haya detectado este tipo de actividad en tu cuenta como actividad sospechosa y te haya bloqueado, impidiéndote que sigas otras cuentas. Esta es una acción que suele tomar Instagram para combatir los bots.

De igual manera, si has utilizado aplicaciones de terceros para realizar acciones dentro de la red social, como seguir cuentas, dar likes, entre otras cosas, también es posible que Instagram te bloquee y te impida seguir otras cuentas. En estos casos, solo te queda esperar a que Instagram levante la sanción para que puedas utilizar tu cuenta con normalidad.

Estás usando alguna VPN

El uso de las VPN también puede ocasionar que Instagram sancione tu cuenta por actividad inusual, restringiendo varias funciones de tu cuenta, como, por ejemplo, el poder seguir otras cuentas de Instagram. Algo similar ocurre si estás utilizando tu cuenta de Instagram al mismo tiempo en diferentes dispositivos.

Los servidores de Instagram están caídos

Otra causa que podría dificultarte el poder seguir otras cuentas es la caída de los servidores de Instagram. Una manera en la que puedes confirmar que los servidores de Instagram son el problema es entrando en Downdetector y verificar si otros usuarios han reportado el mismo inconveniente. En caso de que confirmes que los servidores se han caído, no te quedará otra opción que esperar a que todo vuelva a la normalidad.

Y esas fueron todas las posibles razones por las que Instagram no te deja seguir otras cuentas. ¡Esperamos que este artículo te haya sido de ayuda!