No hay nada más guay que hacer planes con tus amigos y divertirte hasta más no poder. Y aunque hay momentos en los que no todos podéis reuniros en el mismo lugar, los juegos en línea son una opción buenísima para conectarse y compartir. Por esta razón, aquí te presentamos a Plato, una nueva app para jugar con tus amigos que te gustará.

Así es Plato, una app de juegos multijugador para divertirte con tus amigos

Si bien ya te hemos hecho una compilación de los 10 mejores juegos multijugador online para Android, en Plato encontrarás más de 30 juegos de este estilo en un solo lugar. Con solo descargar la app en tu móvil, puedes disfrutar de opciones como Fútbol, Baloncesto, Mini Golf, Billar, Ocho, Ludo, Póker, Dardos, Zombies, y muchísimo más.

Lo único que tienes que hacer es armar un grupo de amigos y luego crear una partida del juego que más te guste. Para invitarlos, solo necesitas saber su nombre de usuario en Plato. Lo mejor de todo es que durante el juego puedes chatear con tus amigos en tiempo real para no perderte ningún comentario respecto a la partida.

Por cierto, cuando creas la partida, la app te deja complicar el juego o hacerlo más fácil. Por ejemplo, en Fútbol puedes establecer un número de pases; en Ludo, elegir si quieres tener casillas seguras o la salida en el primer turno; en Mini Golf, puedes seleccionar el número de hoyos y los campos (sean estos fáciles o aleatorios). En definitiva, el nivel de dificultad depende de cada juego, y Plato te permite decidir.

Rompe el hielo y chatea con otros jugadores en Plato

Si por alguna razón tus amigos están ocupados, en Plato también puedes jugar con otras personas que estén en línea dentro de la app. Únete a un torneo organizado por un jugador o haz una nueva partida y deja que otros usuarios compitan e interactúen contigo en tiempo real.

Pero eso no es todo, porque la app cuenta con diferentes Salas de chat que son un excelente lugar para hacer amigos. De hecho, son muchísimas personas las que se conectan desde cualquier lugar, con quienes puedes tener juegos amistosos en Plato. ¡Solo tienes que romper el hielo e interactuar!

Lo mejor de todo es que Plato es una app gratuita y continuamente está agregando nuevos juegos para divertirte. Además, te da la libertad de configurar el idioma, cambiar el ID, la foto de usuario y hasta usar el tema oscuro para mayor comodidad visual.

Ahora, lo único que te queda es jugar partidas para ganar experiencia, subir de nivel y desbloquear títulos. Por cierto, también puedes comprar monedas, y si se te hace difícil ganarlas solo tienes que añadir un método de pago.

Y hablando de juegos para divertirte con tus amigos, sin duda alguna, Among Us es uno de los que más ha pegado con fuerza este año. Es por ello que hicimos una guía con los mejores trucos para ganar en este juego. También puedes echarle un ojo a estas 5 alternativas a Among Us para jugar en Android.

Y tú, ¿estás listo para divertirte con tus amigos jugando en Plato?