Si no te gusta la forma en la que el algoritmo de Facebook ordena las publicaciones para ti, tenemos una buena noticia. La red social acaba de actualizarse con nuevas características que te darán más control sobre el panel de publicaciones. Ahora, tienes la opción desactivar el algoritmo que ordena las publicaciones según lo que cree que es más relevante para ti. De esa manera, podrás ver el contenido en el orden en que fue publicado, es decir, en orden cronológico como en los viejos tiempos de Facebook.

Recordemos que Facebook previamente ya había habilitado una opción para tener más control sobre el orden en el que se muestran las publicaciones. Hablamos de la opción de Favoritos que te permite elegir hasta 30 amigos y páginas para priorizar su contenido en tu panel o verlo en un panel separado. De hecho, la red social ya ofrece la opción de ordenar los feeds por Más recientes (orden cronológico), pero estas opciones están prácticamente ocultas en los menús de Facebook, por lo que muy poca gente sabe que existen.

Afortunadamente, ahora tanto Favoritos como Más recientes están a la vista de todos en la parte superior del panel de noticias. A continuación, te mostramos cómo se ven y cómo funciona este nuevo formato de Facebook que traerá más transparencia a la red social.

Orden algorítmico, cronológico o favoritos: Facebook te deja elegir

Como puedes ver en la tercera captura de arriba, Facebook ahora tienen tres opciones en la parte superior del feed:

Inicio : la que todos hemos venido usando hasta ahora y es en donde las publicaciones se muestran ordenadas por relevancia según los criterios del algoritmo de Facebook.

: la que todos hemos venido usando hasta ahora y es en donde las publicaciones se muestran ordenadas por relevancia según los criterios del algoritmo de Facebook. Favoritos : esta opción te muestra solo las publicaciones de las personas y páginas que hayas elegido como favoritos en Facebook.

: esta opción te muestra solo las publicaciones de las personas y páginas que hayas elegido como favoritos en Facebook. Recientes: panel donde se muestran todas las publicaciones ordenadas por orden cronológico.

Así que, si no quieres que un algoritmo ordene las publicaciones en tu Facebook, ya sabes cuáles opciones elegir. Cabe destacar que este nuevo formato de Facebook ya se está lanzando a nivel mundial para las apps de Android e iOS de Facebook. Sin embargo, tardará unas semanas en estar disponible para todos los usuarios. No ha quedado claro si este formato también llegará a la versión web de Facebook.

Eso sí, hay una gran advertencia: este nuevo formato no es una adición permanente a la interfaz de Facebook. Según lo que contó un portavoz de la compañía a The Verge, las opciones de Favoritos y Más recientes desaparecerán de tu interfaz principal de Facebook si no las usas en 7 días. La buena noticia es que no se irán para siempre, sino que volverán al menú de preferencias de Facebook donde tendrás que activarlas manualmente para que vuelvan a aparecer.

Más novedades: elegir quién comenta tus publicaciones y saber por qué Facebook te muestra una publicación

Además del nuevo formato de la interfaz principal, Facebook está añadiendo otras dos opciones muy interesantes. Una de ellas te permitirá seleccionar quién puede comentar en tus publicaciones: podrás elegir todos, solo tus amigos o solo las personas o páginas etiquetadas. Sin dudas, esta nueva herramienta será muy útil para evitar comentarios impertinentes y así tener un mayor control de tus publicaciones.

La segunda nueva opción que llega a Facebook es la de “¿Por qué veo esto?”. Se trata de un botón que verás al pulsar las opciones de una publicación sugerida por Facebook. Dicho botón te permitirá saber por qué Facebook te ha mostrado una publicación de alguien que no sigues. De esa forma, podrás conocer las razones por las que la compañía te muestra cierto contenido. Básicamente, te explicarán que la elección del contenido sugerido está relacionada con tu ubicación y tus interacciones en la red social.

En fin, no olvides mantener actualizada siempre la aplicación de Facebook en tu móvil para disfrutar de estas y otras novedades.