Vivimos en el siglo de la movilidad inalámbrica. Ahora casi todos los dispositivos que usamos a diario no dependen de cables para funcionar. El ejemplo más obvio son los móviles, pero mucha gente no sabe que incluso las herramientas para diagnosticar dispositivos Android ya son inalámbricas. Bueno, para serte sincero, realmente no hay muchas apps de calidad de este tipo, por lo que aquí queremos recomendarte una muy buena.

La empresa NSYS, especialista en soluciones para diagnósticos de móviles, gestión de recompras e intercambios, evaluación de teléfonos, eliminación de datos y gestión de inventario, ha lanzado la aplicación NSYS Booster que permite diagnosticar dispositivos Android de forma inalámbrica a través de las reconocidas pruebas de calidad que distinguen a la compañía. Vamos a conocerla…

Así es NSYS: la mejor app para hacer pruebas a móviles de segunda mano

NSYS Booster es una solución única en el mercado que te permite omitir el tedioso proceso de activación de Android en solo unos segundos y diagnosticar los dispositivos utilizando más de 50 pruebas automáticas y semiautomáticas de forma inalámbrica. La aplicación se puede instalar fácilmente en cualquier dispositivo a través de NFC o código QR con la configuración de WiFi previamente configurada.

Así que, si te dedicas a la compraventa de móviles de segundo mano o a algún otro negocio que requiera testear móviles usados, ahora no tienes que conectar los dispositivos Android a un ordenador para probarlos a fondo. Con esta app puedes ahorrarte mucho tiempo y olvidarte de hardware y artefactos costosos para el diagnóstico de teléfonos móviles.

Además, cabe aclarar que es una aplicación gratuita si ya (como empresa) haces uso de alguna de las soluciones de NSYS. La podrás usar e instalar en todas las filiales que tengas o almacenes. Si no eres cliente, podrás adquirirla.

Una solución fácil de usar para testear móviles usados de forma avanzada

Todos los resultados y los informes generados por esta app son enviados a los servidores de NSYS a través de WiFi y tú o tu equipo de trabajo puede acceder a ellos las 24 horas del día y los 7 días de la semana, mediante la nube de su empresa que es proporcionada por NSYS. La interfaz de la app es muy fácil de usar, lo que permite empezar a trabajar con ella de inmediato sin perder tiempo en tutoriales de vídeo monótonos o manuales complicados.

NSYS Booster también te permite borrar todos los datos de un dispositivo con un solo toque después de realizar las pruebas. Y recuerda que funciona de manera 100 % inalámbrica, sin cables ni computadoras, lo cual hace del diagnóstico de un teléfono móvil un proceso mucho más simple, rápido y de bajo coste, sin perder la confiabilidad, calidad y registros.

En definitiva, con esta herramienta ganarás productividad, evitarás malas compras y aumentarás la calidad de tu stock de móviles de segunda mano. NSYS Booster lleva el diagnóstico de teléfonos móviles usados a otro nivel. Si quieres usar esta aplicación de diagnóstico en tu negocio, solo tienes que ir a la web oficial de la empresa (pulsando cualquiera de los enlaces dejados a lo largo de este artículo) y solicitar una demostración. ¡Pruébala ya!