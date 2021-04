NoxPlayer es la herramienta más útil si quieres ejecutar apps o juegos móviles de Android en Windows o Mac. Funciona creando una especie de móvil Android en tu ordenador. Es una tendencia que va en crecimiento para gamers y desarrolladores por las posibilidades que ofrece.

Tiene compatibilidad con diversas versiones de Android. Permite grabar vídeo, acciones macros, multi-instancia, etc. Es, sin duda, uno de los mejores emuladores de Android.

Con NoxPlayer puedes descargar las mejores apps

NoxPlayer trae preinstalada la aplicación de Google Play, desde la que podrás descargar las apps la tienda, también tiene su propia tienda de aplicaciones y la posibilidad de importar archivos APK desde propio emulador.

NoxPlayer es compatible con los juegos más populares

Este emulador te ofrece la posibilidad de usar una gran variedad de juegos, algunos entre los más populares como Garena Free Fire, Among Us, Cookie Run: Kingdom, The Seven Deadly Sins: Grand Cross, etc.

¿Aún no sabes qué jugar si descargas el emulador? Mira los juegos de Android más adictivos.

Además, se puede usar en ordenadores de gama alta, media y en algunos de gama baja. Es compatible con la mayoría de juegos y la estabilidad del emulador hace que la experiencia sea casi idéntica a usar Android en un móvil.

NoxPlayer establece una serie de teclas recomendadas a usar para controlar los juegos, aunque también te permite personalizar los controles, de esta forma puedes modificar las teclas que usarás al jugar. Esta personalización optimizará tu rendimiento de juego, pues los controles estarán modificados a tu gusto y así te sentirás más cómodo.

Requisitos y versiones de Android de NoxPlayer

Este emulador funciona igual de bien en un ordenador con Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 10 o Mac. La versión de Android a usar varía según los requisitos de cada juego, pero los más usados son Android 5 y 7.

En general NoxPlayer es el mejor emulador de Android para Windows y Mac. Su simplicidad hace que no sea necesario ningún conocimiento técnico para poder instalarlo. Si ya eres usuario de NoxPlayer, seguro estás de acuerdo con todos los beneficios que ofrece el emulador, aunque por tu seguridad deberías reinstalarlo, mira por qué. Y en caso de no haberlo usado aún, ¿a qué estás esperando?