Vamos a despedir este año a lo grande y a recibir el 2021 con mucha alegría, esperando que traiga cosas buenas para todos. Y no hay mejor manera de hacerlo que escuchando música a tope en compañía de nuestros familiares y amigos con las listas de Spotify para el Año Nuevo 2021 que aquí traemos. Hemos realizado una selección de las 5 mejores para esta ocasión, así que no te las pierdas.

Top 50 Spotify 2021 Viral Hits, un compilado de las canciones más populares del año

A nivel musical, este año no ha sido tan malo. Hemos tenido muchas canciones buenas y pegadizas que gracias a la lista “Top 50 Spotify 2021 Viral Hits” puedes disfrutar esta Nochevieja. En esta playlist encontrarás las 50 canciones más escuchadas del año en la plataforma en España que en su mayoría pertenecen al género urbano y al pop.

Éxitos como Morado de J Balvin, Safaera de Bad Bunny y Pa toda la vida de Don Patricio encabezan esta genial lista, muy recomendada para bailar.

Nochevieja Rock, para recibir el Año Nuevo con puro rock

Pero si eres más de escuchar rock, entonces la lista Nochevieja Rock es la que debes poner esta noche. Tiene clásicos de toda la vida como Highway to Hell de AC/DC o It´s my Life de Bon Jovi y temas más progresivos como I Walk Beside You de Dream Theater. Te aseguramos que con esta playlist pasarás una noche épica con canciones que te harán cantar a todo pulmón y solos de guitarra maravillosos.

Canciones de Nochevieja Karaoke Hits, perfecta para cantar toda la noche

Otra lista de Spotify que no puede faltar esta Nochevieja es “Karaoke Hits”. Como su nombre bien lo indica, en esta lista escucharás canciones populares cuyas letras todo el mundo conoce, por lo que son perfectas para cantar en familia o con amigos. Hay temas de Melendi, Extremoduro, Fito, Don Patricio, Alejandro Sanz, Amaral y de muchos otros artistas que tienen canciones que hoy en día ya son casi himnos.

Música tranquila para Nochevieja, por si buscas algo más relajado y acogedor

Si no eres de los que les gusta cantar y bailar, sino que prefieres la calma y los ambientes acogedores, tenemos una playlist perfecta para ti. Se llama “Música tranquila para Nochevieja” e incluye una gran variedad de temas en inglés con un tono “low-key”. Cuenta con canciones inolvidables como Knockin On Heavens Door de Bob Dylan y Baladas de Noah, Miley Cyrus, Harry Styles, Hozier, Alice Keys, entre otros.

Así que coge una taza de chocolate caliente o una copa de vino, pon esta lista y tírate en el sofá para relajarte y recibir el 2021 con buenas vibras.

Fin de Año Alternativo, clásicos de la música alternativa ideales para la ocasión

Para los que prefieren la música alternativa también tenemos una lista de Spotify muy buena. Se trata de “Fin de Año Alternativo” que incluye temazos icónicos como One More Time de Daft Punk o éxitos recientes como Blinding Lights de The Weeknd. Incluso si no sueles escuchar este tipo de música, te garantizamos que te encantará pues es un estilo que usualmente encaja en todo tipo de fiestas y celebraciones.

En fin, hasta aquí la selección de las mejores listas de Spotify para escuchar durante esta Nochevieja y recibir el 2021. Antes de irte, no olvides entrar en el siguiente enlace para felicitar a todos tus conocidos con los mejores packs de stickers de WhatsApp para Año Nuevo 2021.