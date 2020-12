La cena de Nochebuena ya está aquí y, aunque este año el COVID-19 nos ha fastidiado un poco el espíritu navideño, sigue siendo una fecha muy especial. Y nada mejor que amenizar la cena en familia con las mejores listas de Spotify para Nochebuena 2020.

Evidentemente, hablamos de listas de Spotify navideñas, con canciones de todo tipo que harán que saques tu espíritu más navideño. ¡No dudes en disfrutar al máximo esta Navidad 2020!

Christmas Hits

En primer lugar tenemos la playlist oficial de Spotify para Navidad 2020. Compuesta por las 25 canciones navideñas más escuchadas desde que este servicio de música en streaming comenzó a funcionar, cuenta con canciones de Elvis Presley, Ariana Grande o la aclamada All I Want for Christmass is You de Mariah Carey.

Piano Navideño

Lo cierto es que los villancicos se han convertido en un habitual durante la cena de Nochebuena. El problema es que las voces de los cantantes pueden molestar mientras disfrutamos de una alegre charla de sobremesa.

Por suerte, la solución es muy sencilla: apostar por esta lista de Spotify perfecta para Navidad. Más que nada porque Piano Navideño cuenta con villancicos tan conocidos como Campana Sobre Campana o Noche de Paz, pero en versión piano para que sea una compañía agradable sin llegar a molestar.

Funny Christmas Songs

¿Cansado de los típicos villancicos? No te pierdas esta lista de Spotify, donde encontrarás canciones navideñas pero con un toque muy diferente. No te pierdas Trans-Siberian Orchestra, ya que te va a sorprender.

Mariachi Christmas

Siguiendo con este recopilatorio de las mejores listas de Spotify para Navidad 2020, no queríamos dejar escapar la oportunidad de disfrutar de Mariachi Christmas, una lista que sorprende al ser totalmente instrumental. ¿Te interesa?

Navidad Disney

En un recopilatorio de este tipo no podía faltar una lista de Spotify para Navidad con la temática Disney. Una lista que se compone principalmente del Disney’s Family Christmas Album para que los más pequeños de la casa disfruten como nunca.