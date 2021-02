¿Estás cansado de que tu abuelo se líe con el móvil? Pues tranquilo, porque resolver eso es muy fácil. Para hacerlo solo necesitas descargar un buen launcher en el móvil de tu abuelo. ¿Quieres conocer algunas opciones? Entonces sigues leyendo, porque en este artículo verás los 5 mejores launchers de Android fáciles de usar para gente mayor.

Los mejores launchers de Android que puedes instalar en el móvil de tu abuelo

Para nadie es un secreto que los abuelos siempre se lían con el móvil. Las personas mayores suelen tener enfermedades auditivas y visuales, por eso se les complica usar bien sus smartphones.

¿Cómo puedes evitar esto? Pues descargando un launcher de Android para personas mayores. Pero, ¿qué debes buscar en un lanzador de apps de este tipo? Lo primero que necesitas es una interfaz sencilla y entendible. Eso se puede combinar con funciones útiles que faciliten el uso del móvil. Si el launcher que descargues tiene esas 2 características, tu abuelo usará sin problema su móvil Android.

Todos los lanzadores que verás a continuación cumplen con eso. Son launchers visuales, con íconos grandes y que ayudarán a tu abuelo a usar su móvil como un campeón.

Lanzador modo fácil: un launcher popular e intuitivo que no pasa de moda

Este es uno de los launchers para personas mayores más populares. Sus funciones son muy útiles, perfectas para facilitarle a tu abuelo el uso del móvil.

Lo primero que le va a gustar a tu abuelo de este launcher es la simpleza del diseño. Con Lanzador modo fácil olvídate de una pantalla con íconos pequeños que confunden a la gente mayor. El launcher ordena las apps de forma que sean visibles para cualquier persona.

Pero el launcher no solo cambia el tamaño de los íconos de las apps. Lanzador modo fácil también tiene interesantes funciones para que tu abuelo use su móvil sin complicarse. La primera de ellas es que puedes gestionar los contactos frecuentes. Usando esta función, tu abuelo podrá hacer llamadas o mandar mensajes sin liarse teniendo que buscar en los contactos del móvil. Puedes hacer lo mismo con las apps que más le gusten a tus abuelos, ya que el launcher te deja elegir qué aplicaciones aparecerán en la pantalla de inicio.

Además, la pantalla de inicio de Lanzador modo fácil le permitirá a tu abuelo usar algunas funciones del móvil sin tener que entrar en los ajustes. Aquí podrás desde activar o desactivar la conexión a Internet, hasta encender la linterna. ¡Con este launcher tu abuelo va a usar su móvil como un crack!

Help Launcher, el lanzador de apps que le echará un cable a tu abuelo

Un launcher para gente mayor es útil si tiene íconos grandes que mejoren la visión. Pero, ¿qué tal si el lanzador limita lo que puede hacer tu abuelo con el móvil para que no se confunda? Esa app existe y su nombre es Help Launcher.

Esta aplicación tiene todo lo que necesita un buen lanzador para gente mayor. Sus íconos grandes y coloridos ayudarán a que tu abuelo vea las apps del móvil sin problema. A esto súmale una interfaz intuitiva que guía al usuario con sus imágenes grandes. Eso sí, las funciones en el lanzador son limitadas, pero efectivas. En Help Launcher tu abuelo podrá hacer llamadas, entrar en sus apps favoritas o sacar fotos de forma rápida y fácil. ¡Así los mayores de la casa usarán sus móviles a la perfección!

Help Launcher tal vez no sea el lanzador más complejo del mundo, tampoco el más popular de Google Play, pero es una app genial para que tu abuelo use su móvil sin liarse.

Senior Safety Phone: un launcher le hará a tu abuelo la vida más fácil

Senior Safety Phone es otro launcher muy fácil de usar. Es una app que combina una interfaz simple con funciones útiles para que tu abuelo use el móvil a la perfección.

Las funciones son lo más destacable del launcher. La mayoría están en el menú de configuraciones rápidas de Senior Safety Phone. Aquí tu abuelo podrá hacer muchas cosas, como añadir alarmas, crear contactos favoritos o subir y bajar el volumen. Así la persona mayor no necesitará entrar en los complejos ajustes del móvil. A esto súmale botones de contacto para llamar a los números de emergencia y un cajón de aplicaciones fácil de usar. ¡Senior Safety Phone es un launcher muy completo que le encantará a tu abuelo!

La única pega de esta app es que tiene anuncios. Pero no te preocupes, la publicidad no es molesta y la versión de pago del lanzador no agrega ninguna función especial.

Modo simple, un launcher para gente mayor parecido a Android One

¿Quieres que tu abuelo tenga un launcher parecido a Android One? Pues Modo Simple es perfecto para ti.

Este launcher tiene íconos parecidos a los de Android One. Además, Modo simple incluye un cajón de aplicaciones muy similar al de Android puro. Por eso la interfaz de este launcher es muy fluida y fácil de entender. ¡A tu abuelo le encantará!

Pero Modo simple no solo destaca por parecerse a Android One. Este launcher también tiene interesantes funciones que lo hacen muy útil. Una de ellas es el Centro de control. Aquí tu abuelo podrá personalizar el móvil a su gusto. Además, Modo simple tiene un botón para llamar rápido a emergencias y un menú para que tu abuelo gestione sus contactos frecuentes.

Por eso, Modo simple es un launcher que equilibra todo a la perfección. Es una app con un diseño bonito, parecido al de Android One. A esto súmale que tiene funciones útiles que le echarán un cable a tu abuelo cuando quiera usar el móvil. ¡Es un launcher perfecto para gente mayor!

Big Launcher: un lanzador con íconos enormes y diseño compacto

¿Quieres que los íconos de las apps sean gigantes? Pues tu mejor opción será descargar Big Launcher. Este lanzador tiene íconos enormes que ayudarán mucho a tu abuelo.

Big Launcher divide la pantalla de inicio en 6 menús. Cada menú tiene una función rápida asignada. Así la persona mayor podrá mandar mensajes de texto, sacar fotos o hacer llamadas sin liarse. Además, el launcher te deja personalizar las apps que estarán en la pantalla de inicio. Eso sí, para desbloquear todo lo que ofrece la app, tendrás que comprar la versión de pago.

Este launcher no tiene muchas funciones útiles, pero es una app con un diseño compacto y simple que le encantará a tu abuelo. ¡Vale la pena probar Big Launcher!

¡Esos son los mejores launchers de Android fáciles de usar para gente mayor! De toda la selección, ¿cuál es el lanzador de apps favorito de tu abuelo?

