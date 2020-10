Aunque el consumo energético de los móviles se ha mantenido a raya a pesar de las mejoras de potencia, todavía hay quienes queremos ahorrar más. Es extraño que un smartphone supere el día de autonomía con un uso intensivo sin hacerle ningún ajuste.

Hace meses diseñamos un tutorial sobre cómo aumentar al máximo la autonomía de tu móvil, y la verdad es que se ganan muchas horas de pantalla. No obstante, ahora descubrimos una opción mucho más fácil de aplicar que será la gloria si tienes un dispositivo con pantalla OLED. Con Ratio launcher exprimirás al máximo la batería de tu Android con pantalla OLED y además serás más productivo. ¿Quieres conocerlo?

Ratio te permite exprimir la autonomía de tu móvil con pantalla OLED

Al instalarlo te darás cuenta de que Ratio no es un launcher como la mayoría. Ciertamente su diseño no es el más agraciado, pero es que ser bonito no es su enfoque, sino ser útil. Como tal, Ratio está desarrollado para aumentar tu productividad, pero ya hablaremos de eso porque su otro añadido es aún mejor.

El diseño de Ratio se adapta perfectamente al modo oscuro de tu móvil, pero lo lleva a su máxima expresión. ¿Por qué lo decimos? Porque, a diferencia de otros launchers, utiliza como base un color negro real y no colores oscuros. Además, las letras e iconos van en escala de grises, tal como si activases el modo monocromático de tu Android, y solo algunos detalles van en algún color (amarillo por defecto).

Para los móviles con pantalla OLED (o AMOLED en Samsung, que es lo mismo) esto es sencillamente genial. ¿La razón? Porque la tecnología OLED apaga la pantalla en los píxeles negros, algo que le hace gastar menos energía.

Ahora, imagina que el 80% o más de tu pantalla se mantenga siempre en negro y saca cuentas, usar Ratio será como tener la pantalla apagada siempre. Con este launcher la autonomía de tu móvil se incrementará de manera notable, y ganarás varias horas de uso adicionales para tu móvil. ¿Lo mejor de todo? Sin tener que aplicar un montón de trucos, aunque si lo haces el consumo será aún más bajo.

Aparte, Ratio también tiene el “Sun mode” un apartado que permite invertir los colores, cambiando el fondo a blanco y las letras a negro. Es especialmente útil para cuando estés en la calle en un día muy soleado. ¿Esto es lo único que ofrece Ratio? Para nada, porque también está enfocado en la productividad, tal como mencionamos.

Ratio aumentará tu productividad al máximo

Ya lo comentamos arriba, Ratio no es el launcher más bonito que encontrarás, pero definitivamente sí es el más útil. Su diseño es súper minimalista y en la pantalla muestra únicamente lo que es necesario.

Al instalarlo, Ratio ordenará tus aplicaciones en distintas categorías automáticamente. Tu cajón de aplicaciones se convierte en una lista muy bien estructurada, y dentro de cada categoría encontrarás tus apps bien ordenadas.

Tus aplicaciones se verán en pequeñas tarjetas/azulejos que puedes personalizar a tu gusto al cambiar iconos, nombres y colores. Con esto y lo anterior, olvídate de tener tus aplicaciones desordenadas y gana tiempo ubicándolas para ser más productivo.

También tiene una sección “Root”, a la que accedes deslizando hacia la izquierda. Este apartado es un centro de servicio muy completo, en el que podrás añadir todos los widgets que Ratio y otras apps tienen para ti.

En la sección “Root” también podrás encontrar otras cosas interesantes, como una barra de opciones con acceso directo a: el clima de tu ciudad, noticias, aplicaciones sociales o la barra de búsquedas de Google. ¿Quieres añadir más cosas? También puedes agregar accesos directos a tus apps más utilizadas para acceder rápidamente a ellas.

¿Hay más? Sí, porque Ratio ya está desarrollando una nueva funcionalidad llamada “Tree”. Esa nueva sección funcionará como un centro de mensajes que integrará todas tus aplicaciones de mensajería en un solo lugar. Desde ahí podrás responder WhatsApp, Telegram, Messenger y demás sin tener que ir a cada app por separado. ¿No es genial? Esperemos que llegue pronto.

Ratio es totalmente gratis, y está disponible para descargar directamente desde la Play Store de Google. Y por cierto, no necesitas Root en tu móvil aunque el launcher tenga una sección llamada así.

¿Nos cuentas cómo te fue al probarlo?