¿Tu móvil no trajo una calculadora? ¿La que trajo no te gusta? No te preocupes, en Google Play Store existen cientos de apps de calculadora, desde las más simples hasta las científicas. Y lo mejor es que casi todas ellas son gratuitas, por lo que no es necesario que gastes dinero en esto.

En todo caso, el problema al buscar una buena calculadora en la Play Store es que hay muchísimas y la mayoría están repletas de anuncios. Para ayudarte a elegir, hemos preparado una selección de las 5 mejores calculadoras que puedes tener en tu Android. Todas ellas son 100 % gratuitas y algunas hasta te permitirán graficar. Vamos a verlas.

Estas son las mejores aplicaciones de calculadora para Android

Ya sea que necesites una calculadora para hacer cuentas sencillas o para un uso avanzado en tu universidad o trabajo, aquí te dejamos 5 calculadoras para Android que te resultarán de mucha ayuda.

Calculadora de Google

Si no necesitas una calculadora supercomplicada porque solo quieres hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, la Calculadora de Google será suficiente para ti. Es muy simple y fácil de usar. Tiene botones grandes, modo oscuro y hasta un historial para ver los cálculos que has hecho antes.

A pesar de ser la calculadora más sencilla que encontrarás, también es capaz de hacer operaciones científicas, como funciones trigonométricas, logarítmicas y exponenciales. Esta calculadora suele venir preinstalada en algunos teléfonos Android, así que es probable que ya la tengas. Si no, ¿a qué esperas para descargarla?

ClevCalc

¿Quieres una calculadora sencilla, pero que a la vez sea capaz de realizar cálculos avanzados? ClevCalc es la solución que buscas. Además de hacer operaciones básicas, exponenciales, trigonométricas y logarítmicas, viene con un convertidor de unidades y divisas, así como con una calculadora de combustible, porcentajes, descuentos, préstamos, fechas, propinas y muchas otras cosas más. ¡Es una pasada!

Cualquier cálculo que necesites hacer, por más simple o complejo que sea, con ClevCalc podrás hacerlo de forma sencilla y rápida. Su interfaz es bastante amigable, así que no tendrás problemas para usarla.

Calculadora Gráfica Desmos

¡Puedes tener una calculadora gráfica en tu teléfono! Lo único que debes hacer es descargar la Calculadora Gráfica Desmos. Esta app gratuita te permite graficar cualquier ecuación, desde rectas y parábolas hasta derivadas y series de Fourier. También es capaz de graficar tablas. Además, cuenta con controles deslizantes intuitivos que facilitan mucho la navegación a través de los datos y coordenadas.

Igualmente, la Calculadora Gráfica Desmos puede hacer cálculos sencillos como cualquier otra calculadora. No tiene compras dentro y es totalmente gratis, así que pruébala.

HiPER Scientific Calculator

Si eres ingeniero, matemático, físico, científico en general o estudiante de alguna de estas ramas, requieres una calculadora potente que pueda hacer de todo. HiPER Scientific Calculator es una calculadora científica con muchas funciones adicionales, como la conversión de más de 200 unidades, la generación de números aleatorios, permutaciones, etc. Y por si fuera poco, puedes personalizarla con muchos temas.

La aplicación es gratis, pero si quieres usarla con hasta 100 decimales y nueve dígitos de exponentes, es necesario pagar su versión Pro. De todas formas, su versión gratuita nos parece suficiente para la gran mayoría de usuarios. ¡Pruébala!

Uno Calculator

Uno Calculator es otra calculadora compleja que resulta útil para profesionales. Puede hacer cálculos básicos y hasta mediciones de tamaño, temperatura, velocidad, energía y mucho más. Incluso, cuenta con un modo para programadores donde es capaz de dar solución a ecuaciones complejas.

Pese a tener muchas funciones avanzadas, mantiene una interfaz sencilla y bonita por la que es agradable navegar. No dudes en probarla.

Y tú… ¿Cuál de estas calculadoras vas a descargar?