Tinder es una de las apps de citas más populares, pero el hecho de que esta app te avise si viajas a un país donde las relaciones LGBTQ+ son ilegales no es suficiente. Entonces, si lo que quieres es usar una app LGBTQ+ de citas, has llegado al sitio indicado.

Por otro lado, las apps que te enseñaremos a continuación son ideales para celebrar el Día del Orgullo así como los stickers para WhatsApp del Día del Orgullo o los efectos de TikTok para celebrar el Día del Orgullo.

Surge: la app LGBTQ+ de citas más popular para hombres

Surge es una app que está enfocada en hombres homosexuales, trans, bisexuales y queer. Por otro lado, debes saber que esta app es muy simple de usar, pues solo debes darle me gusta a otras personas y si esa persona también te da me gusta, entonces pueden comenzar a enviarse mensajes.

Esta app incluso te permite enviar fotos temporales y editar tus mensajes. De cualquier forma, uno de los problemas de esta app es que en su versión gratuita solo te permite dar cierta cantidad de me gusta al día. Ahora, esta app tiene una versión por suscripción que tiene un precio de 7 euros mensuales y que te permite tener más funciones disponibles.

Scruff: una app de citas LGBTQ+ que tiene una guía de eventos

Esta es una de las apps de citas más fáciles de usar de esta lista. Aun así, debes saber que esta app también está enfocada en hombres de la comunidad LGBTQ+. Ahora, sin duda uno de los puntos fuertes de Scruff es que te permite ver cuáles son los próximos eventos de la comunidad LGBTQ+ que se llevarán a cabo tanto de forma online como presencial.

Scruff es una app bastante interesante y completa en la versión gratuita. Aunque si quieres suscribirte a su versión de pago, tienes que pagar 19,99 euros al mes.

Her: la app LGBT+ de citas que se enfoca en las mujeres de esta comunidad

Esta es la app más popular que se enfoca en mujeres trans, lesbianas, queer, de género no conforme y no binarias. En Her puedes agregar bastante información sobre ti, desde tus pronombres hasta tus dietas. Además, esta app te permite acceder a una comunidad en la que no solo puedes encontrar citas, sino que también puedes hacer amigos que tengan gustos similares a los tuyos.

Grindr: una de las apps LGBT+ con más tiempo en Google Play

Grindr es una app LGBT+ que te permite encontrar citas y que está disponible para esta comunidad desde el 2009. Esta app es bastante similar a Tinder, pues te muestra los perfiles de otros usuarios y si haces match con esa persona, ya pueden comenzar a enviarse mensajes. Ahora, debes considerar que esta app tiene anuncios y algunas limitaciones, aunque si quieres sacarle el máximo provecho a Grindr, debes pagar 20 euros mensuales.

Hornet: una red social y una app LGBTQ+ de citas al mismo tiempo

Esta app está enfocada en toda la comunidad LGBTQ+ y no solo es una app de citas, sino que también funciona como una red social. Toma en cuenta que en esta app puedes crear publicaciones, encontrar eventos y unirte a grupos. En fin, esta app es ideal para que encuentres amigos, citas y crees una comunidad. Ahora, Hornet es una app gratuita, aunque también tiene una versión de pago que cuesta 10 euros al mes.

Estas son las 5 mejores apps LGBTQ+ de citas, ahora solo debes comenzar a usar la que más te guste para encontrar citas y hacer amigos. Aun así, si quieres disfrutar el Día del Orgullo, también puedes usar los nuevos fondos de pantalla del Orgullo LGBTQ+ de Google.