¿Estás buscando nuevas formas de crear música? Si es así, estás de suerte. En la actualidad, hay una gran cantidad de aplicaciones con instrumentos virtuales para componer canciones disponibles en Google Play, que pueden transformar tu dispositivo móvil en un estudio de grabación portátil.

Desde el piano hasta la batería y la guitarra, estas apps ofrecen una amplia variedad de instrumentos para que puedas experimentar con diferentes sonidos y estilos. Además, no importa si eres un principiante o un experto en música, ya que estas aplicaciones están diseñadas para ser fáciles de usar por cualquier persona.

Las 10 mejores apps con instrumentos virtuales para Android

Te presentamos las mejores apps con instrumentos virtuales para Android, para que comiences a tocar y crear música en cualquier momento y lugar.

Real Drum – batería electrónica

Comenzamos nuestra lista hablando de la app Real Drum. Se trata de una batería virtual muy útil y divertida, que te permite disfrutar de cualquier ritmo que desees. Ofrece opciones para personalizar y configurar tu batería ideal. Tienes acceso a múltiples géneros musicales con elementos clásicos de percusión al instante, así como nuevas combinaciones para experimentar diferentes tonos. Con Real Drum, podrás escuchar tu propia improvisación de batería a través de altavoces o auriculares.

La aplicación está pensada tanto para novatos como para músicos profesionales. Incluye tutoriales fáciles de entender para aquellos que comienzan su camino en el mundo de la música, así como recursos avanzados para aquellos que ya están familiarizados con los conceptos fundamentales. ¡Conviértete en un baterista profesional con Real Drum!

Profesor de piano real – aprende a tocar piano

¿Quieres tocar el piano como un profesional? Entonces Profesor de piano real es para ti. Esta es la mejor manera de aprender a tocar el piano en tu teléfono Android. La aplicación cuenta con 6 octavas completas, capacidad de grabación, música y ritmos para jugar. Incluso puedes competir con tus amigos y familiares en la tabla de líderes y desbloquear logros.

La aplicación ofrece lecciones interactivas y divertidas para aprender a tocar el piano de forma gratuita. Aprenderás a colocar los dedos en el piano, entender los elementos del teclado, las distintas teclas y las notas para cada posición, así como también claves y acordes. Incluso puedes componer tus propias canciones.

My Guitar – simulador de guitarra

Si quieres aprender a tocar guitarra desde tu dispositivo móvil, no busques más allá de My Guitar. Esta aplicación de simulación de guitarra te permite tocar como si tuvieras una guitarra real en tus manos. Además, puedes elegir entre cuatro tipos de guitarra diferentes y cuatro modos de juego distintos.

La aplicación también incluye seis efectos de sonido, grabación de interpretaciones y otras opciones como brazo vibrato, presión de cuerdas, soporte MIDI y más. Es ideal para principiantes que quieren aprender las partes básicas de la guitarra y para profesionales que quieren componer nuevas canciones.

Violin Magical Bow – toca el violín desde el móvil

¿Siempre has querido tocar el violín, pero no tienes uno? No te preocupes, con Violin Magical Bow puedes tocarlo desde tu móvil. Esta aplicación es gratis y te permite tocar canciones con un arco simulado en la pantalla. Además, puedes elegir entre viola o cello. Incluso puedes jugar con amigos y competir para ganar más experiencia.

Violin Magical Bow tiene tres modos diferentes de usar: La primera es como en Guitar Hero, donde tocas las canciones que aparecen en la pantalla. La segunda es para músicos más avanzados, con partituras que tienes que leer y tocar. La tercera es para sentirte como si estuvieras tocando en una iglesia con un coro angelical que te acompaña mientras tocas tu instrumento. ¡Tienes muchas opciones para divertirte mientras aprendes a tocar!

Real Bass – bajo eléctrico

La app Real Bass tiene varios bajos con diferentes sonidos y excelente calidad de audio. Puedes optar por un instrumento de 4 o 5 cuerdas para tocar cualquier canción. También hay lecciones en vídeo y loops de música para que puedas practicar y mejorar.

Lo mejor de todo es que puedes tocar en cualquier lugar, sin hacer demasiado ruido. La aplicación es gratuita, pero si no quieres anuncios puedes comprar una licencia. ¡Descarga Real Bass y diviértete tocando el bajo!

Yousician – profesor de música

Yousician es una aplicación para aprender música de manera rápida y divertida. Puedes aprender a tocar piano, guitarra, bajo o ukelele, usando un instrumento de verdad. La aplicación te escucha tocar y te da un feedback inmediato sobre tu precisión y ritmo. También hay un desafío semanal para competir con amigos.

La app tiene más de 1500 misiones, clases y ejercicios con vídeos que cubren todas las habilidades necesarias para mejorar tu técnica musical, incluyendo prácticas especiales para cada habilidad y acorde. Yousician se adapta a todos los niveles, desde principiantes hasta músicos avanzados y profesionales.

Flauta Dulce Notas – aprende a tocar la flauta

Flauta Dulce Notas es una aplicación para aprender a tocar flauta dulce de forma fácil y divertida. La app te muestra las posiciones correctas de los dedos en el instrumento y puedes escuchar el sonido de cada nota musical, de este modo puedes aprender fácilmente cómo se debe tocar. Además, la herramienta cuenta una demostración en vivo de un flautista para que puedas aprender a tocar como un profesional.

Puedes elegir entre diferentes tipos de flauta dulce, como sopranino, soprano, contralto, tenor, bajo, gran bajo, contrabajo, subcontrabajo y subsubcontrabajo, en diferentes afinaciones como F, C, barroco y digitación alemana.

Órgano electrónico para tocar – aprende a tocar un órgano

Órgano electrónico para tocar contiene muchos sonidos de alta calidad y es perfecta para ti, si lo que estás buscando es usar un órgano desde tu teléfono móvil o tablet. Además, con este piano de bolsillo a la mano, ya no hay excusa para olvidar las melodías que te vienen repentinamente a la cabeza.

La aplicación es muy fácil de usar y tiene gráficos HD optimizados para una experiencia de usuario perfecta. También es compatible con la mayoría de los móviles Android. ¡Descarga esta aplicación y empieza a tocar tu canción favorita hoy mismo!

3D Saxofón Notas – cómo tocar saxofón

Si lo tuyo es el saxofón, te tenemos la aplicación ideal: 3D Saxofón Notas. Esta app te enseña la posición exacta de los dedos para tocar cada nota musical. Además, podrás escuchar cómo suena cada nota y ver demostraciones en modelos 3D. La app también cuenta con una sección de tutoriales de saxofón para ayudarte a mejorar tu técnica.

Puedes elegir entre diferentes tipos de saxofón, como soprano, alto, tenor y barítono, y categorías de canciones para practicar. Con la tecnología de modelado 3D y las opciones de personalización, 3D Saxofón Notas es perfecta para los amantes de la música que quieren perfeccionar su estilo.

CarlTune – afinador de instrumentos

No podemos despedirnos sin antes mostrarte CarlTune, una aplicación de afinación cromática para instrumentos musicales. Esta usa el micrófono de tu dispositivo para capturar el sonido y analizar el tono, mostrando la frecuencia y la octava del mismo, así como la diferencia en centésimas con el tono estándar. Con ella podrás afinar tu guitarra acústica o eléctrica, bajo, violín, flauta y piano.

La aplicación también permite personalizar la afinación para diferentes instrumentos y muestra interfaces gráficas intuitivas en una amplia gama de colores y notaciones. Además, puedes ajustar la relación de aspecto de la interfaz y usar un metrónomo. CarlTune es gratuita, pero puedes pagar para eliminar los anuncios.

Estas aplicaciones de instrumentos virtuales para Android son una excelente opción para cualquier persona que quiera aprender, practicar o crear música en su dispositivo móvil. ¡Empieza a tocar hoy mismo y explora nuevas posibilidades!