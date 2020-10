Las 5 mejores apps para comprar y vender ropa de segunda mano

¿Quieres renovar tu armario y no sabes qué hacer con la ropa que ya no usas? ¿Cuántas veces has dicho “este lo guardo por si algún día lo necesito” y al final nunca te lo pones? Desde tu smartphone puedes sacarle un dinerito extra a tu ropa pasada de moda, o hacerte con esa prenda que tanto querías con estas 5 apps para comprar y vender ropa de segunda mano.

Gana o ahorra dinero con estas apps para comprar y vender ropa usada

Además de reducir la huella de carbono que deja la industria textil en el planeta, ¿a quién no le viene bien sacarle provecho a su antiguo guardarropa y hacer espacio para nuevas prendas? Sin duda alguna, estas son las mejores apps para darle una segunda oportunidad de vida a esa ropa que ya no usas:

Vinted, para ganar dinero e inspirarte en otros armarios

Vinted se ha convertido en una de las plataformas más populares para la compra y venta de ropa de segunda mano. Con solo tomar una fotografía de la prenda, ponerle precio a tu gusto y una buena descripción, estará lista para compartirla y venderla. Además, tienes la opción de crear un perfil según las tallas que usas y tus marcas favoritas, e inspirarte en los armarios de otras chicas.

Uno de los atractivos de Vinted es que puedes vender sin cobro de comisión. Una vez entregues el producto, el dinero que genere la venta puedes transferirlo a tu cuenta bancaria o a tu monedero PayPal sin ningún cargo adicional.

Y si eres comprador, la app mantiene a salvo tu dinero gracias a su sistema de protección en el pago, el cual no se liberará hasta que recibas el producto. En caso de no estar contento con la compra, puedes solicitar un reembolso.

Si no usas alguna prenda de vestir, ¡súbela a Wallapop!

Se trata de una app de compraventa de segunda mano tan popular como Vinted; con la diferencia de que puedes encontrar no solo ropa usada, sino cualquier cosa de la que quieras deshacerte en casa y puedas darle una segunda vida.

Destacar que el mercado textil es clave en el catálogo de Wallapop. Publicar tu prenda de vestir en la categoría dedicada a la moda tiene una gran probabilidad de ser vista por los millones de usuarios que usan la app, por lo que quizá no te cueste nada encontrar un potencial comprador.

Entre sus novedades, Wallapop te muestra los productos que buscas según tu ubicación. También cuenta con un servicio de envíos para que puedas comprar y vender desde cualquier ciudad, e incluso ofrece un sistema de pago que protege tu dinero y hace tus transacciones más seguras.

Marketplace, para monetizar desde tu cuenta de Facebook

Por supuesto que no podíamos dejar de nombrar la popular tienda de Facebook. Si estás pensando en hacer un espacio en tu armario para comprarte cosas nuevas, Facebook Marketplace es la oportunidad perfecta para deshacerte de toda esa ropa que no usas. Bastará con tomar una buena foto a la prenda, detallar sus características, ponerle un precio y publicarla.

Y es que para nadie es un secreto que la empresa de Mark Zuckerberg se ha dado a la tarea de promover un modelo de negocio muy práctico a través de Internet. Incluso lanzó Creator Studio, una app para gestionar tu página de Facebook y monetizar tus vídeos. Está en ti aprovechar Facebook de todas las maneras posibles… ¿y por qué no vender la ropa que no usas o renovar las prendas de tu armario?

Poshmark, para comprar y vender todo sobre moda

Dile adiós a ese traje que usaste una vez y no quieres repetir, publicándolo para la venta en Poshmark. Esta app te ofrece alternativas como Goodwill y otras tiendas de consignación como Buffalo Exchange para vender tu ropa usada. Sin duda, una excelente forma de monetizar sin mayor esfuerzo.

Y si eres un comprador en Poshmark, la herramienta te ofrece infinidad de marcas, tallas diferentes y hasta a precios de ganga. Sí, puedes estar atento a las ofertas rompedoras que suelen ofrecerse en la plataforma. Además, tiene millones de ideas para que te inspires cuando no sepas qué ponerte.

eBay, tu mercado de moda con más ofertas

eBay es uno de los mercados en Internet más completos para la compraventa de productos nuevos y de segunda mano. Por supuesto, cuenta con un enorme catálogo sobre moda donde encontrarás descuentos en ropa, zapatos y accesorios. ¡Ahorrar no será un problema con eBay!

Si eres vendedor, es importante que sepas que puedes disfrutar al mes de 20 publicaciones gratis para promocionar tus artículos. Si quieres probar con más, entonces debes pagar una cuota mensual a la plataforma.

Como ves, hay diferentes alternativas para mantener tu armario al día si eres de los que no quiere repetir vestuario. Y si crees que todo lo puedes guardar para un “por si acaso”, entonces piensa en los cambios de temporada que hay en el año en los que necesitas vestir diferente. Así será más fácil elegir qué puedes vender, y con lo que ganes, seguramente puedes comprarte otras prendas para armar nuevos outfits.

Y si quieres combinar un poco de acción y creatividad para mostrar tus nuevos outfits, prueba hacer un cambio de ropa instantáneo con los Reels de Instagram.

Y tú, ¿ya probaste a ganar o ahorrar dinero con estas 5 aplicaciones para comprar y vender ropa de segunda mano?