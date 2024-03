El nuevo Redmi 13C va en camino a convertirse en uno de los móviles más vendidos de este 2024. Y es que el nuevo teléfono económico de Xiaomi viene con características poco habituales para su rango de precio (100 – 120 €): pantalla a 90 Hz, cámara de 50 MP, hasta 256 GB de almacenamiento, etc.

Ahora bien, al no ser un móvil tope de gama, es de esperar que el rendimiento de este dispositivo sea un tanto limitado. Sin embargo, esto no significa que los usuarios del Redmi 13C no puedan disfrutar de las mejores aplicaciones disponibles en Android.

A continuación, te presentamos las apps más recomendadas para el Redmi 13C adaptadas a su rendimiento y que te ayudarán a sacarle el máximo provecho a este teléfono.

Las 5 mejores aplicaciones para el Redmi 13C

El Redmi 13C viene con el procesador MediaTek Helio G85 y está disponible en versiones con hasta 4 GB o 6 GB de RAM. Esto le garantiza el rendimiento necesario para ejecutar las siguientes apps que te recomendamos a continuación:

TikTok Lite

De seguro que la primera app que descargaste en tu Redmi 13C fue TikTok. Sin embargo, es muy probable que no sepas que existe una versión de TikTok más ligera y mejor optimizada. Estamos hablando de TikTok Lite, una app que es hasta un 40 % más ligera que la oficial, por lo que es perfecta para móviles de gama baja como el Redmi 13C.

TikTok Lite Price: To be announced

Opera

Olvídate del navegador por defecto de Xiaomi o de Google Chrome, el mejor navegador para el Redmi 13C es Opera… ¿Por qué? Pues porque se trata de la app para navegar en Internet más rápida y ligera que existe en Android. Además, cuenta con un bloqueador de anuncios integrado y una VPN gratuita que no ofrece ningún otro navegador.

MIUI Cache Clear

Esta es una aplicación imprescindible para tu Redmi 13C. Y esto se debe a que MIUI Cache Clear es la mejor app para limpiar el almacenamiento de tu móvil de archivos innecesarios… ¿Cómo lo hace? Pues deshaciéndose de la memoria cache que debería eliminarse mensualmente o cada dos semanas.

Picsart

En tu Redmi 13C no te puede faltar un editor de fotos. Y Picsart es la aplicación más completa de este estilo. Esta tiene un montón de filtros, herramientas de edición como un borrador mágico para eliminar el fondo, etc. Y lo mejor de todo es que está optimizada para funcionar en móviles de rendimiento limitado.

Bing

Finalmente, no te puede faltar una app para tener inteligencia artificial en tu Redmi 13C. Y la más recomendada de todas es Bing. Esta aplicación tiene un chatbot basado en GPT-4 con el que puedes conversar o pedirle que te genere todo tipo de textos e imágenes. Y lo mejor de todo es que es gratuito, solo debes iniciar sesión con tu cuenta de Microsoft y listo.

Y tú… ¿Cuál de estas 5 aplicaciones instalarás en tu Redmi 13C?