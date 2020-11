La popular aplicación de entrenamiento personal y rastreo de actividades de deportivas, Endomondo, dejará de funcionar a partir del 31 diciembre de 2020. Así lo ha hecho saber la empresa dueña de la app, Under Armour, que también ha puesto a la venta su otra gran aplicación MyFitnessPal por 345 millones de dólares. La compañía ha explicado que el motivo de esta limpieza es que desean centrar sus esfuerzos en las aplicaciones de MapMy para así ofrecer al usuario un ecosistema de aplicaciones más sencillo.

Si eras usuario de Endomondo, debes saber que tus datos en la aplicación se borrarán para siempre el 31 de marzo de 2021. La buena noticia es que puedes migrar tus datos a la app MapMyRun, que según Under Armour es el reemplazo natural de Endomondo. A propósito de reemplazo, a continuación te mostraremos 5 alternativas a Endomondo (incluyendo MapMyRun) para que sigas teniendo una app que te acompañe en tus actividades deportivas.

MapMyRun, la app a la que puedes exportar tus datos de Endomondo

Como mencionamos al inicio, MapMyRun es la app en la que ahora centrarán sus esfuerzos los creadores de Endomondo. Esta aplicación en particular se enfoca en correr, pero el desarrollador también ofrece una app para caminar, otra para andar en bicicleta y una última de fitness en general. Con cualquiera de estas aplicaciones podrás rastrear tus entrenamientos, conectar tus zapatillas Under Armour u otros dispositivos compatibles, diseñar un plan de entrenamiento, etc.

En resumen, con estas aplicación de MapMy de Under Armour tendrás una experiencia similar a la que tenías con Endomondo.

¿Cómo pasar mis datos de Endomondo a MapMyRun?

Si no quieres perder tus datos registrados por Endomondo, lo único que debes hacer es entrar en la aplicación, ir a Configuración > Privacidad y pulsar en Descargar tu información. Así recibirás en tu correo todos tus datos. Pero si quieres usar esos datos en la app MapMyRun, el procedimiento que debes seguir para lograrlo es el siguiente:

Antes de nada, regístrate en MapMyRun.

Ahora, entra en el sitio web de Endomondo e inicia sesión .

. Luego, haz click en tu foto de perfil que está en la esquina superior derecha y presiona en Ajustes .

. Seguidamente, ve a la sección Conectar y pulsa el botón de conectar con MapMyFitness .

. Ingresa los datos de tu cuenta de MapMyFitness para confirmar la acción.

Una vez que haya finalizado el proceso, desde la misma sección Conectar debes activar la opción “Sincronizar los entrenamientos anteriores” que aparecerá en MapMyFitness.

¡Y eso es todo! En un período no mayor a 48 horas tus datos estarán disponibles en la app MapMyRun.

Strava, un clon de Endomondo muy bueno

Strava es una aplicación fitness que hace prácticamente lo mismo que Endomondo. Te permite monitorear por GPS tus paseos, carreras o vueltas en bicicleta, así como seguir tu rendimiento en diversos tramos de la actividad y la evolución de tus entrenamientos a lo largo del tiempo. También ofrece funciones sociales para que puedas competir con tus amigos, hacer desafíos de la comunidad y conocer a otras personas interesadas en el fitness como tú.

Por si fuera poco, Strava es compatible con la mayoría de relojes, pulseras deportivas y otros dispositivos con monitorización de actividad por GPS. Así que puedes usarla en conjunto con cualquiera de tus gadgets deportivos. La mayoría de sus funciones principales son gratis, por lo que no tienes excusa para no probarla.

GPS Sports Tracker, para rastrear tus actividades de forma precisa

Si lo único que te interesaba de Endomondo era el rastreo de tu actividad deportiva, entonces deberías probar GPS Sports Tracker. Esta app es una de las más ligeras y simples en su tipo, y no requiere registro. Puede medir una gran cantidad de parámetros como distancia recorrida, velocidad, pasos, calorías, tiempo en movimiento, etc. Además, es capaz de monitorizar hasta 21 deportes de forma personalizada.

También soporta Android Wear y te permite conectar tus datos con otras apps complementarias como Google Maps, Drive, Facebook, etc. Incluso, lleva un registro pormenorizado de tus entrenamientos. Por ello, GPS Sports Tracker nos parece una alternativa muy interesante.

Google Fit, te mantiene al tanto de tu salud y sigue tu actividad

La gran G también tiene una aplicación que te puede servir como alternativa a Endomondo. Se trata de Google Fit, una app que no solo te brinda estadísticas en tiempo real al correr, caminar o andar en bicicleta, sino que también te dice cuánta actividad física deberías hacer para mantenerte saludable. Además, puedes sincronizar los datos de tus relojes o apps favoritas con Google Fit para que puedas ver tu estado de salud de forma integral.

Asimismo, vale la pena destacar que Google Fit tiene una interfaz fantástica. Es muy sencilla y muestra la información de forma clara y fácil de entender. Así que no dejes de probarla.

RunKeeper, un entrenador personal de bolsillo

RunKeeper es otra excelente aplicación para medir, registrar y mejorar tu actividad física. La app puede medir distancia, ritmo, tiempo y calorías que quemas mientras corres. Además, puede brindarte información por voz acerca de las estadísticas o instrucciones del entrenamiento. RunKeeper incluso lleva un historial de todas tus estadísticas para que puedas saber cómo has progresado.

También ofrece ciertas funciones sociales para que interactúes con otros entusiastas del fitness y permite sincronizar tus datos de otras aplicaciones y dispositivos.

Y tú… ¿con cuál alternativa a Endomondo te quedas?