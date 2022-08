Uno de los problemas a los que se suelen enfrentar los viajeros es la conversión de monedas. Algunas monedas son aceptadas en varios países, como es el caso del Euro, pero gran parte de los países del mundo cuentan con sus propias monedas. En consecuencia, al viajar al extranjero es muy probable que te encuentres con la necesidad de calcular la equivalencia entre monedas.

Sin embargo, esto no es solo un problema para los viajeros. Estamos en la era digital y las transacciones por Internet son cada vez más comunes, por lo que aunque no viajes, puede que también necesites en algún momento realizar dicha tarea de conversión. En este sentido, tener una aplicación de conversor de moneda en tu móvil puede ser indispensable en diferentes situaciones, por lo que aquí te traemos las mejores aplicaciones para ello.

Las 5 mejores aplicaciones de conversor de moneda para Android

La tienda Google Play cuenta con una gran cantidad de aplicaciones de conversor de moneda. Si vas a ciegas será difícil determinar cuáles son las mejores o cuál es la ideal para ti, pero no te preocupes. Sabemos que es agobiante tener tantas opciones, por eso hemos reducido la lista a las 5 mejores aplicaciones de conversor de moneda que puedes usar en tu móvil Android.

Currency: Conversor de divisas fácil

Cuando buscamos conversor de monedas en Google Play, el primer resultado es Conversor de divisas fácil, y no se ganó ese puesto por nada. Es una aplicación muy completa con más de 200 monedas del mundo (incluyendo algunos metales y criptomonedas), tasas de intercambio en vivo, gráficos, y muchas cosas más. Cuenta con modo sin conexión y un sistema para guardar tus divisas favoritas o más usadas, de tal manera de que siempre las tengas a la mano.

Divisa Plus: Conversor de divisas

Divisa Plus es una aplicación que brinda lo necesario en su versión gratuita. Utiliza el tipo de cambio en vivo de AccuRate™ para que puedas realizar tus conversiones con todas las divisas del mundo. También incluye una calculadora que te permitirá hacer cálculos con porcentajes, ideal para descuentos. Dispone de modo sin conexión para cuando no dispongas de Internet y personalización de tema. No obstante, si quieres añadidos como widgets, conversor con la cámara, no tener publicidad, entre otros, tendrás que pagar por la versión Pro.

iCurrency: Conversor de divisas – Dinero y criptodivisas

Si usualmente manejas criptomonedas, aparte de otras divisas, entonces el conversor iCurrency es el ideal para ti. Cuenta con el tipo de cambio de una gran variedad de criptomonedas a comparación de otros conversores: más de 170 divisas y más de 100 criptomonedas que se actualizan cada minuto. Con una interfaz ligera y elegante, que además puedes personalizar, es una aplicación muy atractiva.

Tipo de cambio: Conversor de Divisas

Tipo de cambio es una aplicación muy completa igual que las anteriores. Cuenta con diferentes secciones donde podrás visualizar tus divisas favoritas y sus valores, estableciendo una como base; un conversor directo; gráficas comparativas para ver las fluctuaciones entre dos divisas; e incluso lo más destacable, una sección para ver los diferentes billetes de cada divisa, lo cual te ayudará a que no te engañen con billetes que no correspondan a la divisa que deseas.

Calculator: Calculadora de Xiaomi

¿Te gustaría hacer las conversaciones de monedas solo con la calculadora del móvil? Si eres usuario de Xiaomi, Redmi o POCO, estás de suerte. La calculadora de Xiaomi incluye un apartado de conversor de moneda que se actualiza con la tasa de cambio de Webull, sin necesidad de instalar nada. Si buscas algo sencillo y funcional, entonces esta calculadora te bastará. ¿No tienes un móvil Xiaomi? No te preocupes, también puedes descargarla desde Google Play y sustituir tu calculadora predeterminada.

Si la calculadora de Xiaomi te ha llamado la atención, tal vez te interese las 5 mejores calculadoras para tu Android. Por otro lado, si vas de viaje que no se te olvide, además de descargar tu conversor de moneda, preparar tu móvil antes de viajar.