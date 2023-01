Magic Earth: una app como Google Maps, pero sin el rastreo de Google

Aunque Google lidera muchas aplicaciones y herramientas en el mundo de la Internet, no es la única opción que puedes utilizar. Si no te gusta el manejo de sus políticas, así como la tendencia a guardar la información personal de sus usuarios junto a sus datos de uso, existen muchas otras alternativas para seguir disfrutando de servicios similares.

En el caso de Google Maps, la elección puede ser muy variada. La contienda no se centra únicamente en esta aplicación para navegar por mapas y su rival de toda la vida, Waze. La verdad es que existen muchas otras alternativas menos conocidas. Hoy conocerás una de estas, llamada Magic Earth, que, a diferencia de Google Maps, es mucho más discreta y segura en cuanto a la integridad de tu información.

Magic Earth: lo mismo que Google Maps, pero sin rastreos abusivos para aprovecharse de tu información

Aunque es otra opción, Magic Earth no se separa de las funciones típicas que ya conoces de Google Maps. Después de todo, es una aplicación con el mismo propósito: ayudarte a navegar por diferentes rutas, sea en coche, transporte público, bicicleta o a pie.

Por ende, es capaz de mostrarte el mapa del lugar donde estás, con la indicación de las zonas bien delimitadas. Incluye los típicos sitios y negocios conocidos, e incluso es capaz de mostrarte las rutas más rápidas o menos congestionadas para llegar hasta allá. Algo relevante es su capacidad de seguir enseñándote todo esto, así no estés conectado a Internet, siempre que hayas descargado previamente el mapa para verlo offline.

Magic Earth tiene tres vistas diferentes para dichos mapas: satélite, terreno y otra opción que combina ambas. De la misma forma, tiene varios sitios que pueden verse representados en 3D (aunque no todos). Tal como en las aplicaciones que compiten con ella, también puede mostrarte el tiempo que te tomará llegar a determinado sitio, si existen semáforos, paradas o radares cerca, al igual que las condiciones de la vía.

También tiene una función que Google Maps no, así como la típica comunidad de ayuda

Respecto a los elementos que te muestra la interfaz de Magic Earth, estos se pueden remover de la vista o volver a visualizar, dependiendo de la capa que elijas. Algo que Google Maps todavía no pone en funcionamiento en su propia aplicación. De la misma forma, ofrece una apariencia diferente, más cómoda para algunos, manteniéndose lo más sencilla posible todo.

Otra cosa que no podía faltar para no quedarse atrás de la competencia, es la participación de los usuarios. Pueden alertar en tiempo real si en la vía por donde transitas existen accidentes, paradas de fuerza mayor, radares o puestos de policía. Un añadido más interesante es la posibilidad de usar la aplicación para convertir tu móvil en una Dash Cam.

Lo más atractivo de Magic Earth: el respeto a tu privacidad

Si hay algo que hace que esta aplicación sea lo contrario a Google Maps, es su política respecto a la privacidad de sus usuarios. Magic Earth afirma que no guarda ningún dato en ninguna parte mientras utilizas sus herramientas. Tampoco crea un perfil con base en tus rutas u otras decisiones, pues no las necesita. La aplicación no contiene publicidad alguna. No contemplan el rastrear a sus usuarios ni sus actividades, pues dentro de su modo de hacer las cosas no las requieren en absoluto.

Algo que en el caso de Google Maps deja mucho qué desear. Si deseas una opción libre de anuncios, así como de la sospecha de estar siendo espiado siempre que abres la aplicación, Magic Earth parece estar dentro de las alternativas más amigables. Se encuentra disponible y gratis en la Play Store.

¿Te interesaría probar esta aplicación?