Google Drive, el famoso servicio de almacenamiento de datos en la nube, ha impuesto una nueva restricción que podría ser un problema para algunos usuarios. Se trata de un nuevo límite de archivos para la cantidad total de archivos que puedes almacenar en una cuenta.

Algunos usuarios de Google Drive han descubierto un mensaje en sus cuentas pidiendo que eliminen archivos, porque han alcanzado el límite y no podrán subir más hasta que no borren cierta cantidad de archivos ya existentes. Lo peor del caso es que este nuevo límite no es solo para las cuentas gratuitas, sino que también aplica para las suscritas a Google Workspace y Google One.

Nuevo límite de archivos que puedes subir a Google Drive

El problema salió a la luz gracias a un hilo de Reddit; sin embargo, ya había sido reportado previamente por el rastreador de problemas de Google a mediados de febrero. El límite de archivos establecido impone un tope estricto de cinco millones de elementos, para la cantidad total de archivos almacenados en Google Drive.

Debes saber que este límite no toma en cuenta el tamaño y el tipo de archivo, es decir, que solo cuenta la cantidad de archivos que tienes almacenado en línea. Esto también incluye los elementos que tengas en la papelera (como ya sabemos, se vacía automáticamente cada 30 días).

Entonces, si ya has alcanzado o superado ese límite, cuando vuelvas a iniciar sesión en Google Drive, seguramente encontrarás el siguiente mensaje: “Esta cuenta ha superado el límite de creación de 5 millones de elementos. Para crear más elementos, muévalos a la papelera y elimínelos para siempre”.

Este nuevo límite de archivos sorprendió a todos

Un usuario de Google Drive escribió en Reddit, que tenía siete millones de elementos en su cuenta antes de que se aplicara el límite, y ahora no puede agregar ningún archivo nuevo. “Borra dos millones de archivos para seguir usando tu cuenta”, le pedía Google. Si te estás preguntando, ¿qué pasará con los archivos existentes? Tu cuenta permanecerá bloqueada, con los archivos almacenados en modo de «solo lectura», hasta que elimines el exceso de elementos.

El problema aquí no parece ser el límite en sí mismo, lo cual sería comprensible en cuentas gratuitas o en cuentas nuevas, el problema es que se aplica a las cuentas existentes de pago, que usan almacenamiento activamente. Por ejemplo, Google One vende planes de almacenamiento a partir de 1,99 €/mes por 100 GB de almacenamiento, que fácilmente podrían llenarse con cinco millones de archivos a 4 KB cada uno. De hecho, eso solo ocuparía 20 GB de almacenamiento.

Google confirma el nuevo límite de archivos

Un portavoz de Google confirmó a ArsTechnica que el límite de archivos no es un error y calificó el límite de 5 millones de archivos como “una medida de seguridad para evitar el uso indebido de nuestro sistema de una manera que pueda afectar la estabilidad y la seguridad del sistema”.

Google agrega: “este límite no afecta la gran mayoría de la capacidad de nuestros usuarios para usar su almacenamiento de Google”. Además, señaló que la cantidad de usuarios afectados por esto es “extremadamente pequeña”.

La empresa también aclaró que el límite se aplica a “cuántos elementos puede crear un usuario en cualquier Drive”, en lugar de un límite total para todos los archivos en una unidad. Esto significa que los archivos cargados en carpetas compartidas por otros usuarios no cuentan para este total.

Este nuevo límite de archivos de Google Drive podría ser un problema para los usuarios, especialmente a los que tienen cuentas por suscripción de pago.

Fuente | Reddit, Rastreador de problemas de Google, ArsTechnica