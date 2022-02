Google Drive es el servicio de almacenamiento en la nube que viene preinstalado en la gran mayoría de dispositivos Android, lo que lo convierte en uno de los más usados. Si bien solo ofrece 15 GB de espacio gratis, suele ser suficiente para guardar algunos documentos, fotos y vídeos personales importantes que es para lo que fue diseñada esta aplicación. Sin embargo, hay usuarios que utilizan su nube en Google Drive para piratería y compartir contenido ilegal.

Google el año pasado comenzó a tomar medidas para frenar a los usuarios que dan un mal uso de su nube, prohibiendo a todos subir cierto tipo de contenido que infringe sus normas. ¿Ya sabes qué contenido no puedes guardar en Google Drive? Si no lo sabes, estás arriesgándote a que suspendan tu cuenta por subir archivos ilegales. Enseguida te mostramos qué no puedes subir a tu nube en Drive.

Todo lo que no puedes subir a Google Drive

Todos los servicios de Google que te permiten guardar cosas en la nube, ya sea Drive, Google One, Workspace o incluso Gmail, prohíben que subas archivos relacionados con los siguientes tipos de contenido:

Explotación y abuso sexual infantil .

. Imágenes no autorizadas de menores de edad.

de menores de edad. Actividades ilegales y peligrosas (lo que incluye organizaciones y movimientos violentos no estatales).

y peligrosas (lo que incluye organizaciones y movimientos violentos no estatales). Acoso, bullying y amenazas.

y amenazas. Incitación al odio o contenido violento y sangriento .

. Robo de identidad , tergiversación y phishing.

, tergiversación y phishing. Software malicioso, malware o virus.

o virus. Imágenes explícitas no consentidas (NCEI).

(NCEI). Información personal y confidencial tuya o de otras personas.

tuya o de otras personas. Productos y servicios regulados (alcohol, juegos de apuestas, medicamentos, suplementos no aprobados, tabaco, pirotecnia, armas o dispositivos médicos o de salud).

(alcohol, juegos de apuestas, medicamentos, suplementos no aprobados, tabaco, pirotecnia, armas o dispositivos médicos o de salud). Material sexual explícito (con fines pornográficos).

(con fines pornográficos). Spam (cualquier contenido no deseado que se suba o comparta masivamente).

(cualquier contenido no deseado que se suba o comparta masivamente). Archivos que interfieran o dañen el sistema.

Aquí hay que hacer un par de aclaratorias, pues realmente algunos de los contenidos mencionados antes sí se pueden subir a la nube de Google, pero con cierto matiz. Google sí permite subir contenido explícitamente sexual, violento o sangriento siempre y cuando sea en un contexto educativo, documental, científico o artístico y el material no sea demasiado impactante. Eso sí, debes brindar información suficiente para que los usuarios y Google entiendan el contexto.

Contenido prohibido que puedes subir a Google Drive, pero no compartir

Asimismo, hay que mencionar que algunos contenidos que técnicamente están prohibidos por Google Drive sí puedes subirlos a tu nube, pero bajo ningún concepto compartirlos con otros usuarios. Hablamos de los siguientes:

Contenido engañoso (que engañe, desoriente o confunda a los usuarios sobre algún tema).

(que engañe, desoriente o confunda a los usuarios sobre algún tema). Elusión de las políticas de Google, esto incluye: Apps suspendidas por Google Play . Vídeos que infringen las políticas de YouTube .

Contenido con derechos de autor (películas, música, juegos, etc.).

Cuando Google Drive detecte que has subido contenido prohibido a tu cuenta bloqueará automáticamente la opción de compartirlo y retirará el acceso de todo usuario menos a ti (el propietario). Aunque si lo que subiste está terminantemente prohibido, lo eliminarán de golpe.

Como todo esto lo hace un algoritmo, es posible que Drive se equivoque y restrinja injustamente tus archivos. En ese caso, solo tienes que ver el correo que te ha mandado Google y seguir los pasos allí estipulados para apelar la decisión. Google revisará tu contenido nuevamente y quizás lo liberen para su distribución pública.

De todas formas, aquí lo más preocupante es que Google está revisando constantemente lo que subes a tu nube, lo cual no habla muy bien de la privacidad de este servicio. Si a ti también te incomoda esto, echa un vistazo a estas 5 aplicaciones para guardar archivos en la nube que no conocías.

Más información | Políticas de Google Drive