Una de las ventajas de usar redes sociales como Twitter es que podemos enterarnos de las últimas noticias del mundo en tiempo real. Sin embargo, las redes sociales también son una fuente inagotable de desinformación, por lo que si te interesa leer noticias de calidad en tu Android, lo mejor es que te olvides de las redes sociales y uses una aplicación de noticias.

Por ello, aquí queremos presentarte las 10 mejores apps para leer noticias en Android y mantenerte informado de la mejor manera. Todas ellas te mostrarán noticias de fuentes fiables y profesionales, así que no te las pierdas.

Flipboard: una app de noticias con estilo de revista

Flipboard es una app de noticias ideal para aquellos que están aburridos del típico formato de los periódicos. Su interfaz es similar a la de una revista y te permite encontrar noticias de tu interés ya sea desde diversas categorías o desde un feed (flujo de noticias desplazable) que se mantiene en constante actualización. También te ofrece un resumen de las noticias más importantes del día y revistas curadas a mano por el equipo editorial de Flipboard con la mejor cobertura de los eventos más relevantes del momento.

Descubre de Google: la función de noticias que tienen (casi) todos los Android

Si tu Android trajo preinstaladas las aplicaciones de Google, seguramente tienes la app de Google, la cual incluye la función Descubre. Esta función es básicamente un tablero que te muestra noticias, artículos, vídeos, resultados deportivos, cambios en la bolsa, novedades del clima o cualquier otra información reciente que sea de tu interés. Descubre aprovecha tus datos de búsqueda en Google para presentarte novedades de forma personalizada y adaptada a tus gustos, con la calidad y certeza de los algoritmos de Google.

Lo mejor de esta función es que puedes integrarla a pantalla principal de tu Android para ver las noticias que te interesan con tan solo deslizar la pantalla. ¿Cómo? Pues mira el siguiente artículo y aprende a instalar el launcher de los Pixel en cualquier Android, el cual tiene integrado la función Descubre.

Microsoft Noticias: entérate de las noticias más importantes del día

Microsoft también tiene su app de noticias, cuyo principal atractivo es que muestra noticias seleccionadas por los editores profesionales de la empresa. Por ello, en esta aplicación es imposible que se cuele una noticia falsa o artículos informativos de poca calidad. La aplicación cubre de forma personalizada las noticias de 53 países del mundo y te permite elegir tus intereses para recibir solo el contenido que te guste.

Su diseño es sencillo, pero puedes modificarlo (cambiando el tamaño de la letra o activando el modo oscuro) para que la lectura de noticias sea una experiencia más placentera. También te ayuda a mantenerte informado, enviándote notificaciones sobre las noticias más importantes del día. Sin dudas, una muy buena alternativa.

Feedly: la mejor app para leer noticias y organizar las fuentes

Feedly es una aplicación que te permite seguir a los medios de información que más te interesan, incluyendo a sitios web, canales de YouTube y blogs. Aunque también puedes seguir temas, palabras claves, marcas, etc. De esa manera, todos los días podrás ver las noticias de los tópicos y medios que sigues en un flujo de información muy bien organizado. Gracias a su diseño y funcionamiento, con esta app podrás encontrar esos artículos muy específicos que son de tu interés y que no son fáciles de encontrar.

También ofrece una interfaz limpia para leer sin distracciones y de manera agradable los artículos que selecciones. Además, tiene modo oscuro para leer de noche. En definitiva, una de las mejores opciones para encontrar y leer noticias interesantes en tu Android.

myNews: periódicos y noticias del mundo

En cambio, si eres de los que prefiere leer los periódicos de siempre, myNews es la app que necesitas. Esta aplicación te muestra la versión digital de los periódicos más populares de tu país para que te mantengas informado con las fuentes de información que ya conoces. En total, son 5000 periódicos digitales de más de 80 países los que ofrece esta app. Sin embargo, no todos están en español, aunque myNews ofrece una opción para traducir instantáneamente un periódico que está en un idioma que no conoces.

Te recomendamos ver la ficha de esta aplicación en Google Play Store para que conozcas cuáles son los periódicos de tu país que myNews te ofrece.

Wikipedia: conoce todos los detalles de los eventos más importantes del momento

Por si no lo sabías, Wikipedia tiene una app para Android que, si bien no es de noticias, tiene una sección llamada Exploración donde podrás enterarte de todos los detalles de los eventos actuales o en tendencia. Lo mejor de Wikipedia es que casi siempre muestra la información de forma imparcial, por lo que puedes usarla para no dejarte engañar por los medios de información. Así que, lo ideal es que uses esta app de forma complementaria a tu aplicación de noticias habitual.

Además de las noticias y artículos relevantes del día, en la sección Exploración también podrás ver los acontecimientos históricos que sucedieron un día como hoy. Por ello, Wikipedia es sin duda una de las mejores apps para mantenerse informado. Cabe destacar que esta aplicación de Wikipedia tiene modo oscuro, es gratuita, no tiene publicidad y te permite guardar artículos para leerlos sin Internet. ¿Qué más puedes pedir?

Pocket: una aplicación para escuchar las noticias

Pocket, antes conocida como Read It Later, es una aplicación muy similar a Feedly. Es decir, te permite crear un espacio con solo los temas y medios de información que te interesan de forma sencilla y con una interfaz que no cansa la vista. Y es que esta aplicación tiene tanto un modo oscuro como un modo sepia para que elijas el color de la interfaz que mayor comodidad ofrece a tus ojos.

Además, si no quieres forzar la vista o quieres enterarte de las últimas noticias mientras haces otra actividad, Pocket tiene una función que te permite escuchar las noticias o artículos que quieras. Otra excelente función de esta app es la que deja que guardes el contenido que te interesa para leerlo sin conexión a Internet. Puedes instalarla en tu Android de forma gratuita, pero para disfrutar de todas sus funciones tendrás que pagar por su versión premium.

SQUID: crea tu canal de noticias personalizado fácilmente

Esta aplicación te ofrece un total de 100 categorías de noticias para que encuentres los artículos que te interesan. Además, te permite seguir tópicos, blogs, revistas y medios de información para que crees así tu propio canal de noticias. De esa forma, SQUID podrá informarte acerca de las últimas novedades a nivel regional y global en una interfaz sencilla y fácil de navegar y leer.

Actualmente, la app solo ofrece las noticias de 10 países (España incluido) en su idioma local, aunque te permite añadir las fuentes de noticias que tú quieras para que no te pierdas las últimas novedades de tu país. También brinda una opción para subrayar el texto de los artículos o incluso añadirle stickers, para que puedas compartirlos de forma personalizada con tus amigos.

Zen: una fuente de noticias personalizadas y de calidad

Zen es la aplicación de noticias de la empresa Yandex (el Google de Rusia), por lo que es una app de calidad que se actualiza con nuevas funciones constantemente. Al igual que todas las que te hemos presentado hasta ahora, Zen se adapta a tus gustos e intereses y te muestra noticias de forma personalizada. La aplicación te permite elegir cuáles artículos te gustan y cuáles no, así como bloquear medios de información, para mostrarte solo las noticias que son de tu agrado gracias al uso de Inteligencia Artificial.

Según los comentarios de los usuarios, la app es muy buena seleccionando noticias, aunque es muy limitada en cuanto a fuentes. Algunas características interesantes que Zen ofrece son el flujo de información infinito para no parar de leer noticias y el widget para agregar a la pantalla principal de tu Android y ver las más importantes noticias del día.

Nuzzel: una de las mejores para ser el primero en enterarte de las noticias más recientes

Nuzzel es una aplicación recomendada para los profesionales que quieren estar al tanto de las últimas novedades de su ámbito. En Nuzzel verás noticias basadas en tus intereses e incluso podrás organizar tu propio boletín informativo. Así que, si últimamente te enteras muy tarde de todas las noticias que tienen que ver con tu profesión (o pasión), Nuzzel puede ser tu solución.

En 2016 fue elegida como una de las mejores aplicaciones del año según Google Play Store, New York Times y Time Magazine. Por ello, indudablemente es una alternativa muy buena para leer noticias en Android.

Hasta aquí la selección de las mejores aplicaciones para leer noticias en Android. Si crees que nos faltó una que consideras imprescindible en una selección como esta, coméntanosla y compártela con todos.