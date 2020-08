La app Radar COVID llegó a Google Play Store y App Store hace unos días de forma oficial para que todos los españoles y extranjeros que visiten el país puedan descargarla. Si bien no estará 100% operativa en toda España hasta el 15 de septiembre, esta app te permite rastrear personas cerca de ti para saber si has estado en contacto en los últimos 14 días con alguna persona que ha dado positivo para COVID-19.

También sirve para notificar anónimamente que padeces esta enfermedad y ayudar así a frenar la cadena de contagios. En definitiva, Radar COVID es una app que todos deberían tener instalada en su móvil ahora mismo. Sin embargo, hay mucha gente que se rehúsa a usarla porque no sabe cómo funciona y creen que consume mucha batería porque usa el GPS. Aquí te explicaremos de forma sencilla cómo funciona Radar COVID y por qué prácticamente no gasta batería.

Así funciona la app Radar COVID: solo usa el Bluetooth de tu móvil

Cuando instalas la app Radar COVID en tu móvil, lo único que debes hacer es abrirla y activar el interruptor del radar. De esa manera, concederás el permiso para que use el Bluetooth y nada más. Eso es lo único que necesita Radar COVID para funcionar. No requiere del GPS, de tu ubicación, nombre, correo o de algún permiso extraño. Y es que Radar COVID usa el sistema de rastreo de contactos creado por Google y Apple que consume casi nada de batería.

Este sistema lo que hace es generar códigos en tu móvil que se comparten con otros móviles cercanos que tengan la app activada, usando el Bluetooth. Estos códigos no contienen datos que te identifiquen, por lo que garantizan tu privacidad. Tu móvil también recibe estos códigos de otros móviles cercanos (a 2 metros de distancia o menos) y los guarda por un período de 14 días. Así, se lleva a cabo el proceso que se conoce como “rastreo de contactos”.

En caso de que una persona notifique a la app que ha dado positivo para COVID-19, Radar COVID se encargará de enviar a todas las personas que estuvieron cerca de su móvil los últimos 14 días (haciendo uso de los códigos recibidos) una notificación indicándoles que pudieron haber sido contagiados. Así que, en resumen, durante todo ese proceso, la app Radar COVID solo usa el Bluetooth para enviar y recibir los códigos de rastreo y el WiFi o datos móviles (aunque no los debes encender todo el tiempo) para recibir actualizaciones sobre posibles contagios.

En Android, Radar COVID sí necesita activar el GPS por culpa de Google

Como mencionamos antes, Radar COVID no necesita del GPS de tu móvil para funcionar. De hecho, en los iPhone la app funciona perfectamente con los servicios de ubicación apagados. Sin embargo, en los dispositivos Android la cosa cambia. En este sistema operativo, Radar COVID te pedirá que actives la localización para funcionar bien, pero no porque necesite al GPS, sino por la manera en que funciona la tecnología Bluetooth en los Android.

Para entender mejor esto hay que retrotraernos a 2015 cuando Google lanzó Android 6.0 con una nueva tecnología llamada Bluetooth Low Energy (BLE) Scanning. Como bien dice su nombre, esta tecnología se usa para escanear dispositivos Bluetooth cercanos con un bajo consumo de energía. Hasta aquí, todo bien. Pero si nos adentramos más a su funcionamiento, descubrimos que el escaneo BLE de Android necesita del GPS para rastrear dispositivos cercanos de manera más eficiente.

Eso significa que, en Android, Radar COVID usa tanto el Bluetooth como el GPS para comunicarse con dispositivos cercanos mediante la tecnología BLE. No obstante, eso no significa que la app rastreará tu ubicación. En realidad, solo usará el GPS para determinar la distancia entre los dispositivos cercanos y tu móvil. Recuerda que el Bluetooth tiene un alcance de 10 metros, pero Radar COVID solo detecta dispositivos con esta tecnología a 2 metros de distancia gracias al uso del GPS, entre otras cosas.

Eso sí, Google ya asomó en un artículo reciente que en Android 11 el escaneo BLE se mejorará para que no sea necesario tener el GPS activado.

Entonces, ¿la app Radar COVID consume mucha batería?

Aún con el GPS activado en Android, la app Radar COVID no gasta mucha batería en tu Android. No olvides que esta aplicación no rastrea tu ubicación de ninguna manera y, por lo tanto, el GPS no consume mucha energía. Además, el uso que hace del Bluetooth en segundo plano apenas afectará a la duración de la batería de tu móvil.

Así que no te preocupes por eso y activa a Radar COVID en tu móvil para protegerte y ayudar a cortar la cadena de contagios.