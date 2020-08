Hace unas semanas atrás, te contamos que la aplicación oficial del coronavirus en España, Radar COVID, había entrado en fase beta. Por si no la conoces, esta aplicación promete ayudarte a rastrear el COVID-19 o, mejor dicho, a las personas que han sido infectadas por este virus y con las cuales pudiste haber tenido contacto en los últimos 15 días. Eso sí, Radar COVID comparte de manera anónima esta delicada información para no herir susceptibilidades.

Para que funcione bien, la app lo único que te pide es que mantengas activo el Bluetooth de tu smartphone y que notifiques si has dado positivo en un test de coronavirus. Ahora bien, el Gobierno de España prometió que desde el 10 de agosto la app Radar COVID está disponible para que todos puedan usarla. Y, en efecto, ya la puedes instalar en tu móvil. Sin embargo, ahora mismo no funciona del todo. Aun así, es muy importante que la instales y a continuación te explicamos por qué.

Radar COVID estará 100% operativa el 15 de septiembre, pero ya deberías instalarla

En realidad, lo que comunicó la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (entidad responsable del desarrollo de la app) es que a partir del 10 de agosto las Comunidades Autónomas que lo deseasen podrían activar Radar COVID en su territorio de forma preliminar. Sin embargo, no están obligadas a hacerlo. De hecho, de momento, ninguna comunidad autónoma ha empezado a usar Radar COVID.

Cabe destacar que, para que esta app funcione en su totalidad, las CC.AA. deben activar los protocolos que permitan a las personas notificar de forma anónima su positivo para COVID-19. Técnicamente, el 15 de septiembre todas las Comunidades Autónomas activarán los protocolos para que Radar COVID se pueda usar en toda España. No obstante, aún está por verse si todas las comunidades deciden utilizarla.

¿Qué hace la app Radar COVID ahora si no está en funcionamiento?

Es cierto que, si instalas Radar COVID en este momento, no te ayudará a prevenir el COVID-19. Sin embargo, eso no significa que no esté haciendo nada. De hecho, la app ya está funcionando de manera silenciosa (recolectando datos) para que cuando tu comunidad autónoma decida activarla puedas saber si en los días previos estuviste en contacto con alguna persona con coronavirus.

Según el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Radar COVID ahora mismo puede registrar los contactos de otras personas que también tengan instalada la app. Estos contactos se guardan por 7 días, pero en la versión definitiva de la app se guardarán por 15 días. De todas formas, lo importante es que, cuando Radar COVID se active en tu comunidad, no rastreará desde cero si ya la habías instalado antes.

Por ello, si quieres protegerte desde ahora, no dudes en instalar la app Radar COVID en tu móvil ya mismo. ¿Cómo? Ve a la tienda de aplicaciones de tu smartphone y búscala por su nombre. Si tienes un Android deberías buscarla en Google Play Store, pero si tienes un iPhone entonces ingresa en App Store. Para hacértelo más fácil, aquí te dejamos los enlaces para descargar la app Radar COVID en cualquiera de las dos tiendas:

Solo debes pulsar en Instalar y listo. Si tienes alguna otra duda con respecto a esta app, háznosla llegar desde la caja de comentarios.