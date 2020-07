Las redes sociales ofrecen una serie de opciones para configurar la privacidad de nuestras cuentas. El problema es que, normalmente, las personas usamos las redes sociales a diario y día tras día brindamos nueva información que estas recopilan. Si a eso sumamos que cada una de las redes sociales que usamos tiene su propia configuración y políticas de privacidad, no cabe duda que controlar todos nuestros datos en las redes sociales es bastante tedioso y complicado.

Para solucionar ese problema ha nacido Jumbo, una nueva app para Android que te permite controlar la privacidad de todas tus redes sociales en un solo lugar y de manera sencilla. Esta aplicación es capaz de analizar todas las redes sociales que utilizas y sugerirte acciones personalizadas para mejorar tu privacidad y seguridad.

Por ejemplo, Jumbo puede borrar de golpe todos esos tuits o publicaciones de Facebook viejas que pueden comprometerte, o incluso limpiar tu historial de búsquedas en Google. También es capaz de desactivar los sistemas de rastreo de las redes sociales, así que vale la pena probarla.

Mantener tu privacidad en las redes sociales ya no será un problema gracias a Jumbo

Jumbo es una aplicación que está al tanto de la configuración y políticas de privacidad de las principales apps y redes sociales (Facebook, Twitter, Alexa, Messenger, Google, YouTube, etc.) y las interpreta para ti, mostrándote cómo te afectan o benefician. De esa forma, no tienes que leer toda la política de privacidad de Facebook (por ejemplo) para saber que tienes el reconocimiento facial activado y que los datos de tu rostro son enviados a Facebook. Esto Jumbo te lo dirá de forma clara y sin rodeos para que desactives aquellas opciones que van en contra de tu privacidad.

Todo esto, Jumbo lo hace de una forma tan simple que hasta un niño podría entender. De hecho, lo único que debes hacer luego de instalar la app es permitir que escanee las aplicaciones y servicios que usas. Así, Jumbo te dirá qué deberías hacer para incrementar la privacidad de tus redes sociales. Y no, Jumbo no recolecta información de tu móvil, pues todos los datos del escaneo se guardan localmente en tu móvil y no se envían a los servidores de la app.

¿Qué puede hacer Jumbo para garantizar tu privacidad en Internet?

Además de lo mencionado, Jumbo puede analizar la dark web para decirte si tus cuentas han sido hackeadas o si se han filtrado tus datos personales y no lo sabías. Incluso, los desarrolladores de la app están trabajando en una función que te permitirá borrar tus datos filtrados de Internet.

Por otra parte, Jumbo también puede eliminar tu pasado en Internet. Esto significa que la aplicación es capaz de borrar tus tuits y publicaciones de Facebook antiguas, así como tus fotos viejas de Instagram o lo que le has dicho a Alexa.

Asimismo, esta aplicación puede limitar de forma considerable el acceso a tu información personal por parte de terceros. Esto lo logra de diversas formas: apagando el reconocimiento facial de Facebook, impidiendo que Google y Facebook usen tu actividad para mostrarte publicidad, restringiendo el uso de Google de tus datos de búsqueda o desactivando los servicios de localización que Google y Facebook usan para rastrearte. En un futuro, se espera que Jumbo también pueda ocultar tu IP, tanto de tu proveedor como de las apps y sitios web que visitas.

Por si fuera poco, también te permite configurar las 30 opciones de privacidad que Facebook ofrece. En definitiva, Jumbo es una herramienta poderosa y sencilla al mismo tiempo, que te hará la vida más fácil al garantizar tu privacidad en Internet. Así que pruébala y luego dinos qué te pareció.