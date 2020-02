Si estás buscando una buena aplicación de cámara para tu Xiaomi, quizás la GCam de Google sea la mejor opción a elegir. Durante los últimos años, esta app se ha ganado el corazón de críticos y usuarios por igual gracias a sus excelentes prestaciones y características.

Originalmente, esta app es la predeterminada de los móviles Pixel, pero desde hace mucho cada versión nueva que sale es exportada hacia todo tipo de móviles. Aprendea instalar la GCam 7.3 en tu móvil Xiaomi con Android ahora mismo.

Características y novedades de la GCam 7.3

Como en toda nueva versión de una app, la GCam 7.3 trae algunas mejoras que la hacen muy interesante, además de reparar algunos bugs menores. Son estas:

Modo automático (no molestar durante la grabación de video).

El panel de ajustes fue reorganizado .

. Permite grabar a 24 fps o más.

Nuevos controles de exposición para ajustar el brillo y HDR de las fotos.

para ajustar el brillo y HDR de las fotos. Astrofotografía , para tomar fotos de la Vía Láctea o cualquier otra estrella con un solo toque.

, para tomar fotos de la Vía Láctea o cualquier otra estrella con un solo toque. Modo Night Sight mejorado , para esas fotografías con poca iluminación.

, para esas fotografías con poca iluminación. Detección de caras frecuentes para ayudarte a capturar fotos.

Móviles Xiaomi compatibles con la GCam 7.3

Existen múltiples mods de la GCam, unos realmente buenos, y otros no tanto, pero todos permiten disfrutar de esta maravilla fuera de los dispositivos Pixel. En nuestro caso, hemos elegido el mod de Parrot043, ya que es el que ofrece mejor estabilidad y compatibilidad con móviles Xiaomi.

Según podemos ver en la página de descarga, la GCam 7.3 de Parrot043 es compatible con muchos móviles con Android 9 o superior. Sin embargo, se recomienda instalarla en smartphones con Android 10 para asegurar mayor estabilidad. En el caso de Xiaomi, estos son los móviles compatibles oficialmente:

Al ser compatible con el Redmi K30, imaginamos que también lo será con el Poco X2, ya que son básicamente el mismo móvil. Sin embargo, el soporte de este dispositivo aún no es oficial. ¿Tu Xiaomi no está en la lista? Te invitamos a probar esta versión de la GCam 7.3 igualmente, sus ventajas son muchas y seguro que no habrá problemas.

¿Cómo instalar el APK de la GCam 7.3 en tu teléfono Xiaomi?

El proceso de instalación de esta aplicación es tan sencillo como cualquier otro APK. Los pasos seguramente te serán familiares, pero igual te los recordamos:

Descarga el APK de la GCam 7.3 para móviles Xiaomi desde acá. Abre el APK con tu navegador web o con el administrador de archivos. Una vez lo hagas, Android te avisará de que la app está solicitando permisos para instalar un APK desde fuentes desconocidas, concédelos. Regresa atrás, pulsa instalar y el proceso continuará automáticamente hasta finalizar. ¡Listo! A disfrutar de la GCam en tu móvil Xiaomi.

Ojo, como ya mencionamos, el APK de la GCam 7.3 es mucho más estable en Android 10, así que nuestra recomendación es que lo instales bajo esa versión. ¿Tu móvil no es Xiaomi? Tranquilo, que tenemos otro tutorial que funciona para instalar la GCam en cualquier móvil Android.

Eso ha sido todo, esperamos haberte ayudado, así como también esperamos que nos des tu apreciación en los comentarios si has probado esta genial app de cámara.