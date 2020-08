¿Te ha pasado que últimamente Instagram te está mostrando publicaciones de gente desconocida que nunca has seguido? Es normal, porque la plataforma está probando un nuevo método para que pases más tiempo en la aplicación. ¿Más publicidad en la plataforma? Sí y no, y por eso te explicaremos por qué te están apareciendo publicaciones de gente que no sigues en Instagram.

Instagram ahora muestra sugerencias cuando llegas al final de tu feed para que sigas enganchado

La última actualización de Instagram trae consigo una novedad que muestra claramente las intenciones de la plataforma. Facebook te quiere enganchado a Instagram y ahora podrás ver “publicaciones sugeridas” cuando llegues al final de tu feed.

Hasta ahora todo lo que aparecía en tu feed era contenido de dos tipos: las publicaciones de cuentas que sigues y publicidad relacionada con tus intereses. Además, cuando terminabas de ver todo el contenido que tenías pendiente Instagram te avisaba que ya estabas al día. Estas publicaciones abordaban únicamente los últimos dos días, y sí, podías seguir haciendo scroll infinito, pero comenzarías a ver publicaciones viejas.

No obstante, eso ya no será así y el scroll infinito cambiará. Tras actualizar la aplicación, Instagram te seguirá notificando que llegaste al final, pero ahora te muestra publicaciones de cuentas que puede que te gusten.

¿Tal como sucede con la pestaña Explorar? No. Según Julian Gutman, product manager de Instagram Home, estas fotos y vídeos sugeridos guardan relación directa con las cuentas que sigues. Mientras, la sección Explorar muestra contenido adyacente que podría interesarte, pero que no tiene por qué relacionarse de forma directa con cosas que te gustan. Nosotros ya las hemos probado y lo cierto es que vemos publicaciones similares a las que encontramos en la pestaña explorar.

¿Estas sugerencias mostrarán publicaciones de todos los tipos? No, únicamente los vídeos y fotos que aparece en tú feed principal. De momento Instagram no pretende mostrar IGTV y Reels como parte de tu feed de sugerencias, pero puede que cambien de opinión.

Las publicaciones sugeridas de Instagram son para que veas más publicidad

¿Qué hay detrás de esta idea? Gutman asegura que Instagram solo quiere que sea más fácil para ti encontrar contenido que te interese para que profundices en él. Sin embargo hay otra verdad oculta, la publicidad.

Esa “continuación” de tu feed seguirá funcionando tal cual como el feed estándar, es decir, te mostrará publicidad cada poco tiempo. Así, Instagram podrá seguir monetizando mientras tú te mantienes enganchado. ¿Qué tiene de especial esta medida? Que cuando ves algo nuevo que llama tu atención le dedicas más tiempo. Aparte, como es contenido sugerido según tus intereses, el enganche está casi asegurado. Una jugada perfecta, ¿no?

Esta decisión también es bastante curiosa, ya que va en contra de la postura que Instagram tomó hace dos años sobre el tiempo que los usuarios dedican a la plataforma. Cuando se lanzó la notificación de finalización del feed, Kevin Systrom (cofundador de Instagram) dijo que fue una decisión en pro de la salud mental de los usuarios.

Además, señaló que todo el tiempo de pantalla debía “ser positivo e intencional”, algo que no encaja con las publicaciones sugeridas. Por último, esta actualización se siente como si Instagram estuviera siguiendo el ejemplo de TikTok, que te lanza a una fuente interminable de contenido. Esto en parte es lo que catapultó a la red social china al éxito, pero lo cierto es que no es especialmente positivo.

¿Cree que las publicaciones sugeridas son un acierto?